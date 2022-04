Confira o Resultado do Dia de Sorte 596

Uma das inúmeras possibilidades de jogar nas Loterias Caixa é o jogo Dia de Sorte. Na terça-feira, 26/04/2022, foi realizado o sorteio do concurso 596 desse jogo. Então, será que hoje é o seu dia de sorte?

Se entre o universo nas Loterias Caixa esse jogo é o seu queridinho, saiba que o prêmio em jogo é milionário. Além disso, ele pode ser seu.

Veja como foi o resultado anterior, o 595

No dia 23/04/2022 foi realizado o concurso 595 do Dia de Sorte. O site números sorteados foram os seguintes:

04, 08, 09, 19, 22, 25, 31.

O mês sorteado foi:

Abril.

O prêmio estimado era de um milhão de reais.

Não houve apostas vencedoras com 7 acertos. Enquanto 88 pessoas ganharam R$ 1441,83, pois, acertaram 6 números.

Com 5 números sorteados, 2871 pessoas ganharam 20 reais. Por fim, com 4 acertos, 31691 apostas ganharam 4 reais.

Saiba como fazer as suas apostas nessa jogatina

Primeiramente, a cartela do dia de sorte é composta por 31 números correspondentes a 1 mês. Além disso, também é possível optar por um dos meses do ano e torcer na hora do sorteio.

Sendo assim, para jogar nela é necessário marcar ao menos 7 números disponíveis podendo aumentar as suas apostas até 15 deles em uma mesma jogada.

O valor com a quantidade mínima de números é de 2 reais. Contudo, quanto mais você jogar em uma única cartela mais caro você pagará.

Um exemplo disso é uma jogada com 15 números em uma mesma cartela, o valor chega a R$ 12.870,00.

Porém, caso você queira deixar a sua sorte para o destino resolver, é necessário solicitar uma surpresinha. Onde a escolha é feita através da aleatoriedade do sistema. E se gostar do jogo que apostou, pode fazer a teimosinha. Ou seja, seu jogo repetirá por 3, 6, 9 ou 12 jogos consecutivos.

Onde é possível fazer a aposta do Dia de Sorte

Apostar no dia de sorte é muito simples e você pode fazer presencialmente ou virtualmente.

As apostas presenciais são realizadas em uma casa lotérica. Nela você pode marcar a cartela e efetuar o pagamento da sua jogada diretamente no caixa.

Apostas online são feitas a partir do acesso ao site na Loterias Caixa ou baixando o aplicativo no seu celular.

Não tem muito segredo, basta apenas escolher o jogo que quer apostar e marcar a sua cartela virtual antes de efetuar o pagamento.

Contudo, um aviso. Pois, existe um pré-requisito para as apostas online que é de valores mínimo e máximo por dia. Respectivamente, 30 reais e 945 reais.

Quando ocorrem os sorteios do dia de sorte?

São feitos sorteios em 3 dias da semana, sendo às terças-feiras, quintas-feiras e sábados sempre a partir das 20 h.

Logo, caso queira participar do concurso do dia, lembre-se de efetuar as suas apostas até às 19h para elas serem computadas.

Veja o resultado do concurso 596

No dia 26/04/2022, terça-feira, a partir das 20h foi realizado o sorteio do concurso 596 do dia de sorte. O prêmio estimado era de 1,2 milhão de reais e os 7 números foram:

02, 09, 14, 28, 25, 26, 05.

O mês sorteado foi o: março.

Saiba como retirar o seu prêmio

Ganhar na Loterias Caixas é o sonho de muitas pessoas. Então, se você conseguiu conquistá-lo para resgatar é o passo mais simples a ser feito agora.

E como o dia de sorte disponibiliza prêmios a partir de 4 acertos, é necessário verificar o valor que você tem direito a receber para saber onde retirá-lo.

Logo, em casos de valores abaixo de 1900 reais é possível retirar em uma casa lotérica de sua preferência ou no local. Em seguida, basta solicitar a transação através de uma transferência.

Mas, para receber o sonho milionário só é possível retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Independente de onde seja feita a transação, é necessário levar um documento de identidade com foto, comprovante de pagamento da aposta e CPF.

Aliás, vale ressaltar que nas Loterias Caixa acontecem sorteios de segunda-feira a sábado e seu prêmio pode estar em um desses dias.

Se você fez a conferência do resultado do dia de sorte 596 e tem direito a receber o seu prêmio, ficará muito mais fácil com essas informações que trouxemos para você.

Não foi dessa vez? Não perca as esperanças e continue tentando. Além disso, veja também a possibilidade de diversificar as suas apostas. Pois, a Loterias Caixa realiza sorteio todos os dias em inúmeros jogos.

Lembre-se de apostar números que façam sentido para você na próxima vez. Dizem que a sorte acompanha aqueles que estão em busca dela. Sendo assim, um pouquinho de superstição não faz mal a ninguém.