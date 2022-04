Desligue o Netflix Você ainda está assistindo pop-up no PC / celular

A Netflix é um dos melhores serviços de streaming para assistir a programas de TV e assistir filmes online. Para quase todas as séries, todos os episódios estão disponíveis ao mesmo tempo. Uma de suas melhores características é que ele reproduz automaticamente o próximo episódio depois de assistir ao atual. Mas existem alguns recursos no Netflix que podem incomodá-lo às vezes. Uma dessas características é “Você ainda está assistindo?” Continue lendo para saber se você pode desativar esta mensagem na Netflix.

Essa mensagem aparece depois que você assiste a alguns episódios de um programa específico. Em seguida, será perguntado: “Netflix você ainda está assistindo?” e então, para continuar com o episódio, você terá que selecionar continuar assistindo; caso contrário, a Netflix poderá interromper sua sessão de visualização. Este prompt aparecerá se você não tiver interagido com o vídeo por um tempo.

Desativar Netflix Você ainda está assistindo

Por mais irritante que seja, você não pode desativá-lo no aplicativo Netflix. Embora, se você estiver usando o Netflix no Google Chrome, poderá instalar uma extensão para ignorá-lo. No aplicativo Netflix, você terá que desativar a reprodução automática. Ao desativar a reprodução automática, você terá que apertar o botão play para reproduzir o próximo episódio assim que o atual terminar.

Desative a reprodução automática na Netflix

Aqui está como você pode fazer isso:

Faça login na sua conta Netflix em um navegador.

Clique em Gerenciar perfis .

. Selecione o perfil para o qual você deseja desativar a reprodução automática.

Desmarque a opção Reproduzir automaticamente o próximo episódio de uma série em todos os dispositivos.

Clique em Salve  para salvar as alterações.

Ignorar você ainda está assistindo no Netflix usando a extensão do Chrome.

Aqui está como você pode fazer isso:

Agora faça login na sua conta Netflix.

Clique na extensão e marque “Não avisar Você ainda está assistindo?“.

Uma vez feito, o prompt não aparecerá durante a transmissão de programas na Netflix.

Empacotando

Foi assim que você pode desativar Netflix você ainda está assistindo? Como sabemos, a Netflix não permite desabilitar esse recurso; as soluções alternativas mencionadas acima podem ajudá-lo. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

