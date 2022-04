dica é movimentar a quantia apenas no próprio celular

Tentar movimentar a quantia do FGTS em celulares diferentes pode causar problemas para os usuários. É isso o que diz a própria Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, a prática de registrar o cpf em diferentes dispositivos pode resultar no cancelamento do app. E o desbloqueio demanda uma visita a uma agência física.

A dica, portanto, é atentar para o uso do celular em que o cidadão deseja movimentar o dinheiro do FGTS. Dessa forma, assim que o Governo Federal liberar a quantia, o indivíduo deve mexer no saldo apenas através do seu próprio dispositivo. Ao mesmo passo, ele também deve negar a possibilidade de que outros movimentem as suas contas no seu telefone móvel.

Isso porque assim como o uso do mesmo CPF em diferentes celulares pode causar um bloqueio, a prática de abrir várias contas em um mesmo dispositivo também pode ter o mesmo resultado. Então, em resumo, a principal dica neste momento é que cada um movimente o dinheiro em seu próprio celular.

A dica, aliás, vale também para os cidadãos que fazem parte do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional. O dinheiro dos dois projetos também são depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem. Esses indivíduos podem passar pelos mesmos bloqueios caso não cumpram as regras básicas de uso do celular.

Para quem já está com o dispositivo bloqueado, a única saída é ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, não há chance de desbloquear o sistema de maneira remota. Na agência, é preciso ter em mãos os seus documentos pessoais e pedir para que o atendente realize o processo de normalização da conta.

O FGTS

O Governo Federal iniciou nesta semana a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) extraordinário. Nesta quarta-feira (20), por exemplo, os usuários que nasceram no mês de janeiro receberam os seus saldos.

Segundo o Governo Federal, as pessoas que fazem parte deste grupo receberam o dinheiro desde as primeiras horas da manhã. Para realizar a movimentação, eles precisam justamente do app do Caixa Tem, e ele não pode estar bloqueado.

Para além disso, é preciso lembrar que com o dispositivo, o cidadão que recebe o FGTS pode usar o dinheiro do Fundo de Garantia para pagar boletos e fazer compras. Dentro de mais alguns dias, eles também poderão realizar transferências.

Veja a data dos recebimentos:

O Caixa Tem

O Caixa Tem é um dos aplicativos oficiais da Caixa Econômica Federal que já pode ser baixado nas principais lojas de apps de celulares com sistema Android e iOS. O Governo não cobra nenhum custo adicional pelo download.

Além de movimentar o dinheiro de programas sociais, o Caixa Tem também possui uma série de funções, como a de consulta, por exemplo. O cidadão pode verificar saldos e datas de pagamentos através desta aplicação.

Dentro do Governo Federal, o plano neste momento é transformar o Caixa Tem em um aplicativo usado por cada vez mais brasileiros. Para isso, eles analisam a possibilidade de adicionar mais funcionalidades ao programa.