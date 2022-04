É importante para o candidato adotar uma postura participativa durante a entrevista de emprego para que consiga se destacar organicamente. Para isso, é relevante que se atente a sua postura corporal para transmitir uma mensagem positiva e construir uma narrativa de modo assertivo.

Entrevista de emprego: postura corporal positiva e narrativa coerente

Uma postura corporal positiva requer uma narrativa coerente. Por isso, o autoconhecimento profissional pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho, considerando todos os fatores econômicos que impactam o mercado de trabalho de forma abrangente.

Analise o seu próprio currículo de maneira objetiva

É importante para o candidato que analise o seu próprio currículo de maneira objetiva, de modo que extraia situações concretas que possam ser levadas para a entrevista de emprego para que você reforce seus pontos positivos organicamente.

Fale sobre situações que reforcem seus pontos fortes

Por exemplo, fale sobre situações que reforcem a sua criatividade; gestão de pessoas; senso de urgência; facilidade para inovar; ideias e sugestões relevantes que tenham sido implementadas por você; proatividade, dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para os seus pontos fracos

No entanto, é importante que você conheça também seus pontos fracos para que possa responder assertivamente as perguntas feitas sobre a sua trajetória profissional.

Também é relevante que você leve soluções, ou seja, fale sobre um defeito e demonstre autoconhecimento para melhorar esse aspecto. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa tímida e informar que deseja estudar teatro.

A sua narrativa deve ser acompanhada de uma postura positiva

A sua narrativa deve ser acompanhada de uma postura positiva. Por isso, é importante que não mantenha os seus braços cruzados; fale de maneira tranquila; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; não deixe objetos no seu colo; evite atrasos; cumprimente a todos os presentes; não gesticule excessivamente e trabalhe a sua respiração.

Analise a cultura da empresa

O conhecimento do candidato sobre a cultura da empresa pode ser um aspecto positivo para que ele consiga se direcionar assertivamente; bem como é uma maneira de avaliar a viabilidade da contratação, haja vista que a contratação deve ser positiva para todos os envolvidos.

Os pontos citados são adaptáveis

Certamente, os pontos citados são adaptáveis, porém, são pontos importantes para que o candidato consiga se direcionar e evitar uma postura de autossabotagem profissional ao se deixar dominar pelo nervosismo da situação de avaliação.