Grupo NotreDame tem mais de 200 empregos; veja cargos

O Grupo NotreDame, empresa notória na área de medicina preventiva, oferece mais de 200 vagas de emprego. O grupo está à procura de profissionais para atender aos requisitos das oportunidades. Para fazer sua inscrição, analise os dados sobre as chances, a seguir.

Grupo NotreDame anuncia vagas de emprego

Com sede em São Paulo e instituído no final dos anos 60, o Grupo NotreDame conseguiu se diferenciar no ramo de saúde devido aos seus serviços voltados para a medicina preventiva, mais especificamente, na parte de saúde ocupacional e odontologia.

Em relação as vagas, dentre os principais requisitos, a escolaridade buscada é de ensino fundamental, médio e formação técnica completa e/ou ensino superior no ramo de Enfermagem, Recepção, Psicologia, dentre outros.

Segue a lista de vagas, conforme descrito no site Infojobs:

Auxiliar de Almoxarifado Farmácia (SP);

Auxiliar Administrativo (SP);

Enfermeiro Hospitalar Jr (SP);

Auxiliar de Enfermagem (SP);

Recepcionista Hospitalar (SP);

Psicólogo Hospitalar (SP);

Auxiliar de Sala de Exames Diagnósticos (SP);

Auxiliar de Logística (SP);

Coordenador de Radiologia (SP);

Operador de Atendimento (SP);

Técnico Enfermagem Hospitalar (SP);

Enfermeiro UTI/SADT (SP);

Enfermeira Obstétrica (SP);

Enfermeiro Centro Cirúrgico (SP);

Anal. de Suporte Júnior (SP);

Entre outras.

Como se inscrever

Para a inscrição em uma das vagas oferecidas pelo Grupo NotreDame, os candidatos devem verificar os requisitos e podem realizar a sua inscrição no link de participação.

