Com intuito de aproximar-se ainda mais do povo alagoano, o pré-candidato a deputado estadual Guilherme Lopes estreou nessa terça-feira, 19, a “Live do Guilherme Lopes”.

O bate-papo ao vivo trouxe como primeiro convidado o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Gustavo Lopes.

A conversa descontraída girou em torno de práticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e temas relacionados ao meio ambiente, dentre outros assuntos.

O diálogo no Instagram do ex-secretário de saúde de Penedo gera reflexão no desenvolvimento de políticas públicas, com sugestões e interação do público.

“A nossa live acontece toda terça-feira, a partir das 20 horas, com um convidado diferente para a gente trocar ideias e experiências”, informa Guilherme Lopes.