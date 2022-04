Mais de 300 famílias carentes de Penedo serão beneficiadas com moradia digna

Decom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Maurício Quintella (Seinfra Alagoas) assinaram convênio que beneficiará mais de 300 famílias penedenses de baixa renda com moradia digna.

O investimento de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) promoverá melhorias habitacionais por meio do convênio assinado nesta sexta-feira, 01, em Maceió.

A parceria é direcionada para comunidades carentes e também vai substituir casas de taipa por imóvel em alvenaria.

Maurício Quintella informou que as obras serão tocadas pela Prefeitura de Penedo e parabenizou Guilherme e Gustavo Lopes e o gestor da Sedetur Alagoas, Marcius Beltrão, pelo empenho em viabilizar o benefício para Penedo.

“É um projeto de cunho social forte que vai mudar a vida de muita gente”, afirmou Quintella, parabenizando a iniciativa do Governador Renan Filho que atende vários municípios alagoanos.

O Prefeito Ronaldo Lopes agradeceu por mais essa medida do governo estadual para Penedo e enalteceu a importância do convênio para famílias carentes do município.

