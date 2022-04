Nova geração do IdeaPad Gaming 3 traz atualizações no hardware

A Lenovo anunciou a nova versão do IdeaPad Gaming 3, notebook que tem foco no público gamer, criadores de conteúdo e pessoas que precisam de alto desempenho por um preço acessível. Com sua primeira versão lançada em 2020, a nova geração do IdeaPad Gaming 3 tem atualizações no hardware, design reformulado e a nova cor Shadow Black.

No hardware, além de opções com a 11ª geração de processadores Intel CoreTM i5 ou i7, o usuário pode agora escolher entre os processadores AMD RyzenTM 5 ou 7. Há ainda mais opções de placa de vídeo dedicada, que podem variar entre a Nvidia GeForce GTX1650 4GB, Nvidia GeForce RTX3050 4GB e Nvidia GeForce RTX3060 6GB, de acordo com a configuração escolhida.

O notebook é equipado com até 16 GB de memória RAM (expansível até 32 GB), e armazenamento em configurações que vão de 256 GB SSD PCIe até 1 TB HDD e 256 GB SSD de armazenamento híbrido (com opção de expansão até 2,5 TB).

Dentre as melhorias, um dos destaques vai para o aumento na eficiência térmica. A nova versão do IdeaPad Gaming 3 tem uma área de resfriamento 21% maior em relação à versão anterior e aprimoramento do sistema de ventilação em 100%. Além disso, o modelo conta agora com quatro saídas de ar, quatro dissipadores de calor, seis sensores térmicos e dois coolers. As mudanças buscam garantir um excelente desempenho do dispositivo mesmo sob intensa utilização.

Controle da CPU

O novo IdeaPad Gaming também traz a função Q Control, usada para controlar o desempenho da CPU em três modos diferentes. Ao pressionar as teclas Fn + Q:

Modo Performance: caso o software utilizado demande uma performance mais alta, ao acionar o Modo Performance, o usuário conta com maior FPS (Frames Por Segundo), maior desempenho da CPU e velocidade máxima do cooler.

Modo Balanceado: é recomendado ao uso diário, já que trabalha com velocidade balanceada do cooler.

Modo Silencioso: faz com que a CPU trabalhe com menos performance e menos barulho do cooler, sendo recomendado também para maior duração de bateria.

Além dos modos para melhorar a experiência gamer, o IdeaPad Gaming 3 conta com alto-falantes premium com Nahimic 3D Audio na versão Windows, com configurações como som surround, equalizador, perfis de áudio pré-configurados, estabilizador de volume, modo noturno, otimização de áudio, entre outros.

Ele também possui tela full HD WVA antirreflexo de 15,6 polegadas, que busca apresentar maior ângulo de visão, além de evitar distorções de imagem e escurecimento da tela sob intensidade de luz ou calor. A câmera HD 720p conta com botão de privacidade, que permite fechar a câmera quando ela não estiver sendo utilizada.

A bateria é também um dos destaques, com autonomia de 8 horas e carregamento rápido, que possibilita até 50% de bateria carregada em 30 minutos, segundo a Lenovo.

Lenovo Premium Care e garantia

Além das novidades nos recursos e configurações, os usuários terão à disposição garantia e o Lenovo Premium Care, suporte de atendimento técnico por telefone, e-mail ou chat, oferecido pelos especialistas da fabricante. Se houver um problema de hardware que não possa ser resolvido remotamente, o reparo será realizado com peças originais com prioridade no atendimento.

Este serviço permite que o usuário acione o suporte para tarefas como instalação, configuração e uso para máximo aproveitamento de dispositivos das linhas Legion, IdeaPad e Yoga, além de periféricos e softwares.

A Lenovo ainda destaca o teclado do novo notebook, que possui área dedicada para central de controle de mídia, teclado numérico maior, botões de setas maiores, 30% maior trackpad com Windows Precision Drivers, Key Travel (distância entre as teclas) de 1,5mm que traz maior precisão nos movimentos rápidos executados nas partidas, e retroiluminação branca, que favorece o uso do dispositivo mesmo com pouca luz ambiente.

O novo IdeaPad Gaming 3 já está disponível na versão AMD com preço sugerido a partir de R$ 6.199,00. Produto com processador Intel está previsto para junho. Os sistemas operacionais disponíveis são Linux e Windows 11.