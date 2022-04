Orizon abre NOVOS empregos em São Paulo e Rio de Janeiro

A Orizon, destaque nacional em tratamento de resíduos, está selecionando novos profissionais. As oportunidades de trabalho são para São Paulo e Rio de Janeiro, e inclui estágio de nível superior. Veja o quadro de empregos disponíveis para atuar na companhia, abaixo.

Orizon divulgou oportunidades de trabalho para as regiões de SP e RJ

A Orizon é referência em valorização e tratamento de resíduos, propagando o desenvolvimento sustentável. Com isso, a empresa inova em um dos setores mais promissores dos últimos tempos, baseado em conceitos da economia circular e proteção ambiental. A geração de energia limpa com o aproveitamento de lixo é um dos seus fortes.

Por outro lado, a companhia se empenha em tecnologias que promovam avanços na sociedade, de maneira ecologicamente viável. Com as novas vagas, a Orizon traz benefícios como o acesso ao restaurante interno, café da manhã, vale transporte, assistência médica, seguro de vida, entre outros.

Confira a lista de cargos e suas respectivas localidades:

Líder em Manutenção (Magé);

Designer nível Pleno (São Paulo);

Analista para Benefícios (São Paulo);

Encarregado na área Administrativa (Magé):

Analista Pleno em SGI (São Paulo);

Engenheiro(a) Civil (Estágio) (São Gonçalo);

Assistente na área Administrativa para Facilities (São Paulo).

Como se candidatar

Para ser selecionado em um cargo na Orizon, o profissional necessita cumprir com as exigências da vaga. Para concorrer, basta fazer o envio do currículo através da página do participante. No mesmo site, o candidato também terá acesso a detalhes das atividades, faixa salarial e informações da empresa.

