Procurando emprego? Que tal trabalhar na empresa dos ganhadores do bolão da Mega?

A Marimex, empresa de logística de Santos (SP), iniciou a temporada de recrutamento após 44 funcionários faturarem cerca de R$ 2,8 milhões cada no bolão da Mega. A empresa postou um convite aos interessados ??nas contratações no Instagram nesta semana. Confira mais detalhes nesta segunda-feira no Notícias Concursos.

Veja quais são as vagas oferecidas pela empresa dos ganhadores do bolão da Mega

No site da empresa Marimex, há 13 vagas abertas que foram publicadas neste sábado (09), após 44 funcionários terem acertado o prêmio principal pelo bolão da Mega. Essas vagas incluem cargos de executivo de vendas, analista fiscal, técnico de atendimento, analista de desembaraço aduaneiro, bem como programador.

A empresa informou que o prazo de inscrição varia de 4 dias a 52 dias, dependendo da função, sendo o maior intervalo para o Coordenador do Programa de Finanças e Contabilidade. Os ex-funcionários que ocupavam essas vagas ganharam um total de 122,6 milhões de reais no concurso 2468 da Mega-Sena no começo desse mês.

Os trabalhadores que não apostaram, obviamente se arrependeram

De fato, todos os trabalhadores da Marimex que se recusaram a apostar nesse bolão por diversos motivos, certamente se arrependeram e muito. Pois, esse bolão ganhador incluiu funcionários de todos os níveis da empresa, desde limpeza a executivos. Uma lista contendo os nomes dos vencedores acabou vazando nas redes sociais, mas depois foi removida a pedido dos vencedores, claro, até mesmo por medida de segurança.

Vendedora do bilhete premiado está aguardando ganhador cumprir a promessa

Um dos 44 sortudos do milionário bolão prometeu comprar um carro para a caixa Luciana Pelegrine da loteria Santo & Santo onde a aposta foi feita, caso ele ganhasse. Então, a mulher, de 42 anos, que trabalha na agência há sete, espera que ele cumpra sua promessa.

“Eu o conheço, ele é cliente da loteria aqui”, disse a mulher em entrevista. “Ele estava aqui no sábado de manhã e fui eu que peguei o bilhete. Ele veio até mim sozinho e me disse ‘se ganharmos, te damos um carro’, referindo-se ao pessoal que fez as apostas”. Será que os ganhadores do bolão da Mega vão cumprir o prometido?

