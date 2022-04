Seal Telecom anuncia empregos na região de São Paulo

A Multinacional Seal Telecom especialista em comunicação unificada, anunciou novas oportunidades de emprego para a região de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas para profissionais que tenham todas as exigências das funções em aberto. Acompanhe mais informações e veja as vagas disponíveis.

Seal Telecom está contratando novos profissionais no estado de São Paulo

A Seal Telecom é uma companhia que lidera a engenharia de processos no Brasil, disponibilizando aos seus clientes projetos econômicos e eficazes em comunicação unificada. Com novas oportunidades de emprego, a companhia está buscando candidatos que atendam todas as exigências das funções abertas para inscrição. Veja os cargos:

Analista Programador: técnico ou superior completo, experiência anterior na função e carteira de habilitação ativa na categoria B;

Analistas Administrativo: superior completo, experiência na função e pacote office avançado;

Gerente de Projeto: superior completo, CREA ativo, formação complementar em gerenciamento de projeto e experiência anterior;

Como se registrar

Quer ocupar uma das posições oferecidas pela empresa Seal Telecom? Para se candidatar é necessário atender as exigências da companhia e possuir qualificação profissional. As inscrições estão sendo feitas através da página de inscrição.

