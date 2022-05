10 melhores aplicativos de criação de GIF gratuitos para Android (edição 2022)

As plataformas de redes sociais tornaram-se lugares cada vez mais populares para compartilhar GIFs. Um GIF feito por você, no entanto, aumenta o fator diversão. Os GIFs são muito populares porque levam menos tempo para serem visualizados do que os vídeos. Além disso, eles são mais expressivos do que fotografias.

Portanto, se você deseja criar seus GIFs, continue lendo este artigo sobre os 10 melhores aplicativos gratuitos de criação de GIFs para Android em 2022.

10 melhores aplicativos de criação de GIF para Android em 2022

A única maneira de criar seu GIF a partir de uma imagem ou vídeo no Android é usar aplicativos de criação de GIF de terceiros. Aqui está uma lista de alguns dos melhores aplicativos GIF Maker para Android.

Ez Criador de GIF | Aplicativo GIF para Android



Você pode criar e editar conteúdo animado com Ez GIF Maker. É gratuito e fácil de usar.

Usando este aplicativo, você pode editar, criar e converter suas fotos e vídeos em GIFs em questão de segundos.

Também pode convertê-los em arquivos MP4. Ele também pode dividir suas fotos e vídeos em seções.

O menu de edição também permite que você reproduza para trás. Além disso, você pode usar ótimos efeitos especiais, como contraste, inversão, matiz, sépia e muito mais.

As taxas de quadros de vídeo podem ser personalizadas, assim como as imagens animadas podem ser convertidas com a mesma qualidade.

A desvantagem é que as camadas não podem ser removidas nem os GIFs podem ser compactados. Portanto, se você quiser fazer isso, precisará de um aplicativo ou site de terceiros.

História Z

Com o StoryZ, os usuários podem criar Gifs impressionantes usando imagens estáticas. Os usuários também podem criar vídeos em loop usando imagens.

Um GIF animado pode ser criado a partir de qualquer imagem usando este aplicativo, bem como um GIF animado de dupla exposição.

O aplicativo pode ser usado para criar efeitos incríveis, como Cinemagraphs e retratos em movimento, entre outros.

Criador de GIF, Editor de GIF

O aplicativo criador de GIFs gradualmente se tornou um dos mais populares da Play Store.

Os vídeos podem ser cortados e recortados em sua galeria, ou duas ou mais imagens podem ser combinadas para criar GIFs. Também é divertido adicionar alguns emojis engraçados à mistura.

Ele também tem um menu de edição muito original. Você pode usar mais de dez ferramentas de edição, incluindo uma ferramenta de desenho, ajuste de cor, um mod de velocidade e efeitos interessantes.

Neste aplicativo, o único contra é que não há biblioteca GIF. Portanto, você não poderá pesquisar conteúdo de formato curto ou adesivos.

A compra da versão Pro lhe dará acesso a muitos recursos interessantes. Entre seus benefícios está a capacidade de usar adesivos GIPHY e efeitos profissionais, além de opções de exportação de alta qualidade.

GIPHY

GIFHY é um mecanismo de busca popular para GIFs. Com ele, você pode procurar conteúdo em formato curto e compartilhá-lo com outras pessoas. Ele também permite que você crie seus próprios GIFs.

Você tem três opções para criar um GIF. Você pode escolher entre uma de suas imagens ou vídeos. Há também a opção de usar texto. Vídeos ou imagens ao vivo também podem ser capturados.

Além disso, você pode aplicar animações impressionantes ao plano de fundo, adicionar adesivos ou texto e aparar o conteúdo, se necessário. Também existem máscaras disponíveis no GIPHY que podem melhorar o resultado final.

Tê-lo integrado diretamente com sites de mídia social é uma coisa boa, já que postar é fácil. Graças ao enorme banco de dados do aplicativo, você nunca ficará sem ótimo conteúdo.

Imagens de movimento

O Google desenvolveu o aplicativo Motion Stills para criar GIFs. O aplicativo tem dois modos. GIFs podem ser criados capturando um vídeo e depois convertendo-o. Você também pode gravar vídeos em câmera lenta.

Para compartilhar fotos em movimento com seus amigos, você pode criar GIFs ou videoclipes em loop. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente. O aplicativo é compatível com Android 5.1 e posterior.

ImgPlayName

Um GIF pode ser criado usando uma foto ou um vídeo usando o ImgPlay, um aplicativo para Android. O ImgPlay é mais simples de usar do que outros criadores de GIF.

ImgPlay permite converter vídeos e fotos em GIFs animados. Os usuários também podem aplicar filtros para deixar seus GIFs mais bonitos e engraçados.

Além disso, o ImgPlay permite ajustar manualmente a taxa de quadros e a direção da reprodução. No geral, o ImgPlay é um ótimo aplicativo de criação de GIF para Android.

Criador de GIFs

Entre nossa lista, este é o único app que vai além de fazer GIFs. Oferece mais ferramentas e recursos do que aplicativos semelhantes.

Com ele, você pode editar fotos automaticamente, adicionar filtros, editar o céu e usar emojis. É fácil criar GIFs fofos e engraçados com apenas alguns passos.

Imagens animadas também podem ser convertidas em imagens estáticas e designs personalizados podem ser desenhados. O aplicativo também pode ser usado para criar molduras impressionantes e efeitos fotográficos exclusivos.

Animador Picsart

Você pode criar vídeos de desenhos animados, GIFs animados e rabiscos engraçados com o Picsart Animator no Android.

Você pode salvar GIFs animados ou vídeos criados pelo aplicativo como vídeos ou animações. Este aplicativo pode ser baixado na Google Play Store.

GIFs também podem ser compartilhados em plataformas de redes sociais após serem criados.

Gif Eu! Câmera

O GIF Me Camera se concentra principalmente em tirar fotos. No entanto, você também pode criar GIFs com ele. Além de adesivos, filtros legais e texto personalizado, você também pode adicionar efeitos interessantes.

Usar este aplicativo é bastante simples, tornando a criação de GIFs fácil e conveniente. No entanto, sua característica mais surpreendente é o extenso conjunto de opções.

Vídeos podem ser convertidos em GIFs, imagens animadas podem ser criadas, imagens existentes podem ser editadas e até mesmo fotos podem ser convertidas.

No entanto, quando você define a contagem máxima de quadros para 15 ou mais, não pode exportar o resultado final em alta qualidade.

Animador de pixel

Pixel Animator é um aplicativo que gera pixel art. Através deste aplicativo, você pode criar GIFs animados. Você pode fazer GIFs com até 15 frames na versão gratuita do app.

Um dos recursos mais valiosos do aplicativo é portar a imagem anterior para o GIF a seguir. No Google Play, o aplicativo tem classificação 4.1. Requer Android 2.3 ou superior.

Palavras finais

GIFs geralmente são fáceis de fazer e divertidos de assistir. Não há necessidade de aprender a edição de vídeo para fazê-los. Se você tem um bom aplicativo, leva apenas alguns minutos para criar um GIF fantástico em seu smartphone. Você encontrará um aplicativo em nossa lista que atende a todas as suas necessidades.

