.be Comunica anuncia contratação de profissionais

A .be Comunica anuncia a contratação de profissionais para diversas áreas em um movimento que vai de encontro com o momento vivido pela empresa, que está em franca expansão de atividades e faturamento.

A empresa, que investe bastante no desenvolvimento da equipe e afirma valorizar seus talentos, está criando novos núcleos para atender a diversos contratos que virão. Nesse sentido, há chances para os times de produção, atendimento, criação e conteúdo e novas oportunidades devem surgir até o final de maio.

Os contratados pela agência poderão trabalhar no modelo híbrido, com encontros presenciais três vezes por semana. Ainda, nos dias em que estiverem no escritório, os profissionais poderão participar de uma série de atividades, que incluem sessões de descompressão, relaxamento e endomarketing para a integração e motivação do grupo.

As ações, segundo a companhia, geram um engajamento muito grande da equipe, fazendo com que eles se envolvam proativamente em squads para desenvolver ações criativas para o time e clientes.

Se interessou? Os profissionais que desejarem integrar a equipe da .becomunica deverão enviar currículo para o e-mail vemprabe@becomunica.com.br.

Sobre a empresa

A .becomunica é uma agência de live marketing que trabalha diariamente para tirar ideias do papel, transformando-as em algo real e possível. De lives às convenções, passando por eventos e ações promocionais em feiras e eventos, a empresa atua focada em situações e eventos online e offline.

