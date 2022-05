Concurso DPE ES 2022: FCC pode ser a banca organizadora do edital para Defensor

Após longo período sem abrir novos editais de concursos, a Defensoria Pública do Estado do Espírito tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso DPE ES 2022) para o preenchimento de vagas na carreira de Defensor.

A princípio, o próximo edital de seleção do órgão deverá ser organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). A banca foi escolhida pela comissão organizadora, que agora finaliza os trâmites da contratação da empresa.

A informação foi confirmada pela própria defensoria, em nota :

“A Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Espírito Santo escolheu a Fundação Carlos Chagas (FCC) para ser a organizadora do V concurso para provimento dos cargos vagos de defensores e defensoras públicas.

A instituição está finalizando os trâmites legais e administrativos para dar prosseguimento às próximas etapas do certame, que deve ter seu edital divulgado assim que a contratação for concluída.”

A expectativa é que a banca organizadora do concurso seja anunciada em breve no Diário Oficial. Após definição, o contrato entre as partes deve ser assinado.

Concurso DPE-ES já tem comissão formada

O órgão formou a comissão organizadora do seu próximo certame. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 26 de agosto de 2021. Segundo o texto, o grupo de trabalho formado conta com cinco membros titulares e mais três suplentes.

Membros titulares

Gilmar Alves Batista;

Raphael Maia Rangel;

Samyla Gomes Medeiros Soares Belchior;

Hellen Nicácio de Araújo e;

Douglas Gianordoli Santos Júnior – representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

Suplentes

Maria Gabriela Agapito da Veiga Pereira da Silva;

Rodrigo Borgo Feitosa e;

Alberto Nemer Neto – representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

Regulamento

O regulamento oficial do concurso DPE-ES foi publicado oficialmente. O texto trouxe detalhes importantes do certame. Veja mais detalhes abaixo:

Requisitos do cargo

Para concorrer a uma das vagas de defensor, o candidato precisa possuir curso de bacharelado em Direito, além de:

comprovação de, no mínimo, 03 (três) anos de atividade jurídica;

entrega de declaração de bens;

entrega de declaração sobre ocupação ou não de outro cargo, função ou emprego público, bem como sobre o percebimento de proventos ou pensões de inatividade;

entrega de declaração relativa ao percebimento de proventos de inatividade ou pensão originários de regime previdenciário próprio;

comprovação acerca do gozo dos direitos políticos;

comprovação acerca da regularidade com o serviço militar;

comprovação do atendimento de outros requisitos exigidos no edital do concurso público.

Será considerada atividade jurídica:

aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito;

o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 05 (cinco) atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas ou questões distintas;

o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;

o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano;

o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios.

Etapas de seleção do concurso são confirmadas

O concurso DPE-ES vai contar, ao todo, com cinco fases, dispostas da seguinte maneira:

prova escrita objetiva, de caráter geral (eliminatória e classificatória); provas escritas específicas (eliminatórias e classificatórias); sindicância de vida pregressa e investigação social (eliminatória); prova oral (eliminatória e classificatória) e; avaliação de títulos (classificatória).

Segundo o regulamento do concurso, a primeira fase do concurso, com caráter eliminatório e classificatório, será composta por uma prova escrita objetiva, contendo 100 questões de múltipla escolha.

As matérias cobradas serão as seguintes:

Direito Constitucional;

Direitos Humanos;

Direito Administrativo;

Direito Tributário;

Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública;

Direito Civil;

Direito Empresarial;

Direito do Consumidor;

Direito Processual Civil;

Direitos Difusos e Coletivos;

Direito da Criança e do Adolescente;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito da Execução Penal; e

Criminologia.

O concurso DPE ES

Segundo informou o defensor público-geral do Estado, Dr. Gilmar Alves Batista, o quantitativo de cargos providos atualmente é insuficiente para prestar atendimento em todas as unidades jurisdicionais.

“Nosso maior desafio, certamente, é cumprir a Emenda Constitucional 80, objetivando atender em todas as comarcas”.

O orçamento para realização do novo certame já foi aprovado e o novo edital está praticamente certo para ser publicado ainda este ano.

Último edital

O edital publicado em 2012 contou com 50 vagas, enquanto o documento publicado em 2016 foi divulgado com cinco vagas, além de cadastro reserva.

Para concorrer ao cargo de Defensor, o candidato deverá ter nível superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de experiência comprovada na área jurídica. Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, que garante estabilidade empregatícia.

O concurso ficou válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.