O jogo da loteria federal disponibiliza diversos bilhetes diários para realizar as apostas. Portanto, se você comprou o seu confira o resultado 5660 da federal.

Seja um apostador calouro ou veterano, fazer a jogada na loteria federal não tem mistério. Então, aqui você verá o passo a passo para jogar, resultados de sorteio e muito mais.

Confira o resultado anterior, o sorteio 5659

No dia 30/04/2022 foi feito o sorteio anterior 5659. Dessa vez, os bilhetes sorteados e premiações foram distribuídos da seguinte forma.

1° bilhete sorteado: 027613 – unidade: Tatuapé Loterias, SP – prêmio: R$500.000,00

2° bilhete sorteado: 029382 – unidade: Bilhete não comercializado prêmio: R$27.000

3° bilhete sorteado: 045639 – unidade: Sinfonia Italiana, SP – prêmio: R$24.0000

4° bilhete sorteado: 069884 – unidade: Ponto da Sorte, São Bernardo do Campo– prêmio: R$19.000

5° bilhete sorteado: 097095 – unidade: bilhete não comercializado – prêmio: R$18.329.

Logo, se você fez conferência e percebeu que o número sorteado do bilhete foi o seu, preste atenção ao prazo de resgate do prêmio que é de 90 dias. Pois, após esse período, caso ele não ocorra o resgate, o destino do prêmio será o FIES.

Saiba como apostar na Federal

Então, a Federal vem com uma proposta totalmente diferente das convencionais. Pois, para participar dessa jogatina não existe necessariamente uma aposta. Certamente, é o jogo mais diferenciado das Loterias Caixa.

Portanto, para participar dos sorteios dessa jogada basta fazer a compra do bilhete. Pois, cada um possui uma numeração diferente e é ela que é sorteada.

Aliás, às quartas-feiras e sábados são feitos os sorteios. Eles começam a sortear a partir do quinto bilhete que é a menor premiação. Em seguida, continuam o sorteio em ordem decrescente até chegar ao primeiro bilhete que leva o maior valor.

Para participar do realizado no dia vigente é necessário fazer a compra do bilhete até às 18h do dia. A Federal distribui premiações para quem acertar 5 séries sorteadas. Sendo que o valor recebido é proporcional a fração paga. Dessa maneira, quanto mais for pago maior é a premiação.

Neste jogo só é possível realizar as apostas de maneira presencial fazendo a compra do bilhete em uma casa lotérica. Isto, não é possível, apostar de maneira online através do aplicativo ou site da loterias caixa.

Confira o resultado do concurso 5660 da Federal

Na quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, foi realizado o sorteio do concurso 5660 da Federal. Então, se você fez a sua fezinha veja quais foram os números dos bilhetes sorteados para ter mais ou menos uma base da premiação.

A propósito, para cada dia de sorteio existe uma premiação diferente. Como já dito, a partir do quinto bilhete sorteado já começa a distribuição dos valores.

1° bilhete sorteado: 57199

2° bilhete sorteado: 73897

3° bilhete sorteado: 07350

4° bilhete sorteado: 29381

5° bilhete sorteado: 26215

E aí, conferiu o seu bilhete e viu-se as suas apostas foram certeiras na compra dele? Teve a sua série sorteada? Sendo assim, veja abaixo como é feito o resgate dos valores dos prêmios.

Saiba como fazer a retirada do prêmio do seu bilhete premiado na Federal

Como a Federal distribui prêmios do quinto bilhete sorteado até o primeiro com valores diferenciados, para a retirada do prêmio deve observar a quantia que você tem a receber.

Em primeiro lugar, para retirar na casa lotérica só se permitir retirar valores até 1900 reais. Ela pode ser feita com a quantia diretamente em mãos ou através de uma transação de transferência para a conta nominal do ganhador.

Todavia, quando o valor ultrapassa esse limite que pode ser retirado na casa lotérica, é necessário ir em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal para lá resgatá-lo.

Existe um porém, que só é possível retirar em qualquer um dos 2 locais desde que o ganhador esteja com o bilhete comprovando que é o detentor do prêmio e munido de documento de identidade com foto e CPF.

Sendo assim, se você conferir o resultado do concurso 5660 e teve os seus bilhetes sorteados, siga as instruções e retire o seu prêmio o quanto antes.

Porém, se a sorte não foi favorável a você desta vez, não se preocupe. Pois, existem diversos outros jogos da loterias caixa onde é possível diversificar as suas apostas.

Alguns jogos possuem sorteios quase todos os dias da semana, outros apenas 2 ou 3 dias. De qualquer maneira, quanto mais você apostar, maiores serão as suas chances de ganhar um grande prêmio.