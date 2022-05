É possível que elabore o seu currículo de maneira direcionada, considerando as necessidades do mercado atual e o seu objetivo de carreira em longo prazo.

Currículo: direcione a sua carreira no mercado atual

A elaboração do currículo deve prezar pela organização na visualização do documento, bem como as informações devem ser discretas e sucintas.

Organize as informações

O seu currículo se torna atrativo pela organização e pela facilidade de entendimento das informações. Por isso, é importante que você preze por um currículo simplificado e objetivo.

Dados pessoais – evite informações excessivas

Destaque suas informações pessoais de modo orgânico. Evite excessos, como números referentes a documentos pessoais e dados de filiação, por exemplo.

Objetivo – destaque o seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação

O seu objetivo deve ser claro e direto durante a elaboração do seu currículo. Sendo assim, é importante que você insira informações no que tange ao seu cargo, respeitando o seu nível hierárquico atual dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de logística; assistente de relacionamento com o cliente; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional – informações sucintas e atualizadas

A sua experiência profissional é um ponto muito relevante durante a elaboração do seu currículo. Por isso, é aconselhável que você informe o nome da empresa pela qual você passou e o seu período trabalhado.

Não insira uma narrativa concreta no seu currículo profissional

De forma sucinta, descreva as suas atividades exercidas. Lembre-se de que o seu currículo é um documento que será explorado futuramente durante a entrevista de emprego. Por isso, não é aconselhável que insira uma narrativa completa no seu documento profissional.

Escolaridade – cursos concluídos e cursos em andamento

A sua escolaridade deve ser inserida de maneira simplificada e direta. Sendo assim, informe cursos dos quais você possui certificados. Caso estude, informe a previsão de término do curso em andamento, bem como se você estuda de maneira presencial ou online.

LinkedIn – direcione os envios do seu currículo e eleve a sua visibilidade profissional

Não menos importante, é aconselhável que o candidato insira o seu currículo na internet através do LinkedIn; já que essa é uma ferramenta amplamente utilizada por diversas empresas, sendo uma maneira natural de elevar a visualização da sua trajetória profissional. Além disso, o LinkedIn permite que você direcione os envios do seu currículo; o que pode ser bastante pertinente dentro dos seus objetivos de carreira em longo prazo.