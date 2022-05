Famílias prejudicadas pelas chuvas em Penedo recebem atendimento médico e alimentos

Prefeito Ronaldo Lopes orienta para assistência imediata em função da situação de calamidade

O socorro da Prefeitura de Penedo às famílias atingidas pelas chuvas não para. Além de receber as pessoas desabrigadas em duas escolas da rede pública municipal, o Prefeito Ronaldo Lopes determinou assistência médica e a distribuição de alimentos para quem pode permanecer em casa ou foi acolhido por parentes/amigos.

Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), a prefeitura distribuiu 115 cestas básicas nesta quarta-feira, 25, ação coordenada pessoalmente pelo gestor da pasta, Rafael Ferreira.

A entrega dos alimentos é resultado do trabalho que acontece nas ruas, desde cedo, com equipes percorrendo os locais mais atingidos pelo volume recorde de chuvas em Penedo (mais de 250 mm), identificando caso a caso e o tipo de assistência necessária.

Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atua de forma descentralizada, com técnico de Enfermagem, enfermeiro e médico fazendo atendimento domiciliar e nas unidades de ensino destinadas para acolher desabrigados, uma no Barro Vermelho (EMEB Douglas Apratto Tenório) e a outra no Oiteiro (EMEB Irmã Jolenta).

Além de receber as pessoas – 354 desabrigadas até o final da tarde de hoje -, a assistência também retira móveis das casas e leva até local seguro, com ponto de recepção na Escola Irmã Jolenta.

Em outras frentes de trabalho, as Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Meio Ambiente removem material das ruas e desobstruem vias públicas, com veículos da frota da Prefeitura de Penedo à disposição para o que for necessário, apoio integral para a Defesa Civil Municipal, órgão que coordena as operações em curso ao lado da Guarda Patrimonial e da SMTT.

A solidariedade da população penedense também acontece na mesma proporção do esforço conjunto que envolve Polícia Militar, Bombeiros, SAMU e Tiro de Guerra. Além da doação de roupas, alimentos, itens de higiene pessoal e outros materiais, as pessoas também estão se colocando à disposição para ajudar como podem.

