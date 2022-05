Grande parte dos brasileiros possui mais de um cartão de crédito

O cartão de crédito ganhou muito espaço entre os brasileiros e atualmente faz parte do cotidiano das famílias. Sendo assim, o Serasa eCred realizou um levantamento com o intuito de analisar os hábitos de consumo dos cidadãos que utilizam esse meio de pagamento.

De acordo com o Serasa eCred, cerca de 29% dos brasileiros possuem cinco ou mais cartões de crédito, enquanto 18% disseram ter quatro cartões. Dos cidadãos entrevistados, 23% afirmaram ter três cartões de crédito, 21% possuem dois cartões e apenas 9% dos entrevistados utilizam apenas um cartão de crédito.

A pesquisa citada acima foi realizada entre os dias 18 e 20 de abril de 2022 e ouviu 3.751 mil pessoas. Vale mencionar que as entrevistas foram realizadas por indivíduos que tiveram um cartão de crédito aprovado nos últimos 90 dias pela plataforma da Serasa eCred.

A importância do cartão de crédito para os brasileiros

Segundo o levantamento do Serasa eCred, para um terço dos cidadãos entrevistados, as compras feitas no cartão de crédito consideradas mais importantes são as de supermercado e alimentação. Além disso, 15% dos entrevistados afirmaram utilizar o cartão de crédito para pagar contas em farmácias. Nesse sentido é possível observar que grande parte dos brasileiros utiliza os cartões para comprar itens básicos de alimentação e saúde.

Além dos gastos em supermercados e farmácias, 14% dos entrevistados afirmaram utilizar o cartão para comprar eletrodomésticos e 11% roupas. Ademais, 10% utilizam o cartão de crédito para viagens e 10% usam o meio de pagamento para comprar móveis. Por fim, apenas 6% disseram pagar boletos com o cartão de crédito.

“A pesquisa mostra a relevância do cartão de crédito na vida econômica dos brasileiros, mas ao mesmo tempo acende o alerta sobre os riscos da inadimplência”, afirma Amanda Rapouzo, gerente do Serasa eCred. “A população pode estar solicitando mais cartões para pagar contas que não consegue quitar por outros meios de pagamento à vista”, complementa Rapouzo. A especialista recomenda que os cidadãos façam uma análise da sua vida financeira com o intuito de organizar os gastos e evitar a inadimplência.

Saiba como evitar a inadimplência

De acordo com o Serasa, alguns comportamentos podem fazer com que os cidadãos evitem a inadimplência, como o cuidado com os cartões de crédito. Como analisado no levantamento, grande parte dos brasileiros possui mais de um cartão. Sendo assim, é importante refletir se um novo cartão é mesmo essencial e se haverá recursos suficientes para pagar todas as contas.

É importante também sempre estar atento a data de vencimento do cartão de crédito, já que possíveis juros podem complicar ainda mais a vida financeira dos usuários. O Serasa recomenda ainda que os cidadãos anotem seus gastos para conseguir ter uma noção maior do orçamento familiar. Desse modo, recomendamos que além dos gastos financeiros, os usuários do cartão de crédito anotem também as datas de vencimento das faturas.

Para aqueles que já estão com o nome sujo por conta do cartão de crédito, o Serasa recomenda que os benefícios governamentais como o saque do FGTS sejam utilizados para quitar essas dívidas. Além disso, é recomendado estar atento a serviços como o Serasa Limpa Nome que oferece diversos descontos especiais.