Guilherme Lopes realiza Live Solidária nesta quarta-feira (1)

Com objetivo de ajudar as famílias que estão sofrendo com os problemas gerados pelas fortes chuvas em Penedo, Guilherme Lopes realiza nesta quarta-feira, 1° de junho, às 19 horas, a live solidária #TodosPelosPenedenses em seu Instagram @guilhermer.lopes.

Além de Guilherme, a live contará com participação de convidados.

“Contaremos com a presença do Secretário de Comunicação, Kim Emmanuel; do Secretário de Assistência Social e Habitação, Rafael Ferreira; e do Secretário de Serviços Públicos, Ivo Costa, para conversarmos sobre os desafios dos últimos dias”, informa Guilherme em suas redes sociais.

“Na live, arrecadaremos fundos para ajudar as famílias penedenses, desabrigadas pelas fortes chuvas”, explicou o ex-secretário de saúde de Penedo.

Apesar de não ocupar atualmente nenhum cargo público, Guilherme Lopes atuou na linha de frente nos últimos dias, ajudando sem medir esforços as vítimas das chuvas em Penedo.

Por Fagner Honorato / Assessoria