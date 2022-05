IFRO recebe inscrições do Processo Seletivo 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) abriu nesta segunda-feira, dia 16 de maio, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 2022. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 9 de junho.

Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente por meio do site do IFRO. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas.

Critérios de seleção

Ainda segundo o documento, a classificação dos inscritos será feita a partir da média geral das notas do Ensino Médio (1º ao 3º ano), nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia. Portanto, os candidatos devem apresentar o seu histórico escolar, com o registro das notas.

O IFRO estabelece ainda que serão válidas também as notas de provão, as notas do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) ou notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Vagas e resultados

O IFRO está ofertando mil vagas para diversos cursos técnicos e de nível superior. As oportunidades são para diversos campi e haverá reserva de vagas de acordo com as políticas de Ações Afirmativas/Cotas Sociais do Instituto.

No dia 13 de junho, o IFRO deve liberar a lista dos candidatos inscritos e o resultado preliminar do processo seletivo após as 18h. Os candidatos poderão entrar com recurso no prazo de até dois dias úteis, dia s14 e 15 de junho.

Já a divulgação do resultado final, com a lista de candidatos convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de junho.

Acesse o site do IFRO para mais informações.

