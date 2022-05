Locar Guindastes abre mais de 60 vagas de emprego pelo Brasil

A Locar Guindastes, especializada em movimentação de cargas e pessoas, anunciou recentemente vagas de trabalho para várias cidades brasileiras. Confira abaixo quais foram as oportunidades ofertadas para cada região e tenha conhecimento dos requisitos e qualificações necessários para concorrer.

Locar Guindastes anuncia várias oportunidades pelo país

A Locar Guindastes é uma empresa com foco em tecnologia, proporcionando soluções de forma inteligente, econômica e segura para todos os seus clientes. A instituição é uma das maiores do ramo de toda a América Latina.

Visando aumentar seu quadro de funcionários, a Locar anunciou por meio da plataforma InfoJobs, novas vagas de emprego para várias cidades brasileiras. Confira abaixo:

Operador de Guindaste (Serra);

Vendedor Externo (Camaçari);

Rigger (Guarulhos);

Supervisor de Campo – Cargas Excedentes (Guarulhos);

Meio Oficial (Guarulhos);

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado (Guarulhos);

Auxiliar Administrativo (Guarulhos);

Técnico em Manutenção (Camaçari);

Borracheiro (Espírito Santo);

Lavador de Veículos (Espírito Santo);

Operador de Empilhadeira (Serra);

Motorista Carreteiro (Guarulhos);

Técnico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos (Guarulhos);

Vendedor Externo (Rio de Janeiro);

Rigger – Auxiliar de Movimentação de Carga (Guarulhos);

Técnico em Manutenção (Rio de Janeiro).

Como realizar candidatura

Para participar do processo seletivo da Locar Guindastes, se torna necessário conferir as exigências e qualificações requeridas para cada função. As vagas acima são apenas algumas das oferecidas pela empresa. Para obter mais informações acerca da instituição, das funções, das vagas ofertadas e também para realizar a inscrição, acesse o link de participação e confira.

