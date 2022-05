Conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB), a sustentabilidade é um assunto que impacta a economia atual.

Políticas e instrumentos: critérios de sustentabilidade na gestão do Banco Central

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), nesse tema, cabe destacar a inclusão de critérios de sustentabilidade para seleção de contrapartes na gestão das reservas internacionais e para a seleção de investimentos.

Regulação

Na área de regulação, o Banco Central do Brasil (BCB) tem procurado dialogar com a sociedade por meio da realização de consultas públicas, de acordo com divulgação oficial realizada na data desta publicação, 18 de maio de 2022.

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), em março e abril de 2021, a instituição lançou editais de consultas públicas, que tratavam de diversas ações da agenda de sustentabilidade. Entre as ações tratadas, o Banco Central do Brasil (BCB) destaca o aprimoramento da regulação sobre riscos socioambientais.

CMN e os risco ambiental e de riscos climáticos

A proposta final aprovada pelo CMN aprimora as definições de risco social, de risco ambiental e de riscos climáticos (físicos e de transição). Integra esses riscos ao arcabouço já estabelecido para a gestão de outros riscos tradicionais, tais como crédito, mercado, liquidez e operacional.

Diversos critérios

Estabelece critérios para a identificação, medição, avaliação, monitoramento, emissão de relatórios, controle e mitigação dos efeitos adversos decorrentes da interação entre esses riscos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Requisitos regulatórios e os riscos sociais

Além disso, estende os requisitos regulatórios aplicáveis à gestão dos riscos tradicionais aos riscos sociais, ambientais e relacionados ao clima e aprimora os requisitos de implementação de ações com vistas à efetividade da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), com fortalecimento da estrutura de governança e dos requisitos de divulgação de informações ao público externo.

Bureau de Crédito Rural Sustentável (Bureau verde)

De acordo com informações do Banco Central do Brasil (BCB), uma das propostas em desenvolvimento trata da implementação do Bureau de Crédito Rural Sustentável.

Open Finance e o crédito rural

Orientado pelos princípios do Open Finance, visa permitir que beneficiários do crédito rural disponibilizem informações cadastradas no sistema a qualquer interessado, sem necessidade de intermediação de agentes financeiros, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

O mercado de títulos verdes e a ferramenta Bureau

Bureau será uma ferramenta para a gestão de risco pelas instituições financeiras e um passo importante para o desenvolvimento de um mercado de títulos verdes, bem como para a securitização dessas operações de crédito verde, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação oficial.