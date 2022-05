É possível que você economize na sua rotina e viabilize uma poupança organicamente, entretanto, você deve adotar um conceito flexível na sua gestão financeira pessoal.

Poupança: processo planejado na sua gestão financeira pessoal

A inconstância do mercado atual impacta a empregabilidade e a economia de forma ampla, por isso, é comum que muitas pessoas abdiquem de um planejamento financeiro porque não podem planejar de maneira fixa, de modo que não conseguem adicionar um valor mensal para a finalidade da poupança.

Modifique hábitos financeiramente nocivos

No entanto, é importante que você planeje suas finanças com foco em seus hábitos de consumo. Dessa maneira, você poderá realizar pequenas mudanças; o que será de grande valia para que você construa uma relação positiva com o seu dinheiro em longo prazo.

Utilize ferramentas de gestão e defina metas em curto, médio e longo prazo

Você pode utilizar uma ferramenta de gestão específica para planejamentos, como o Trello, por exemplo, para realizar um planejamento que seja adaptado e contemple seus objetivos. No entanto, é importante que você foque nos seus hábitos e faça mudanças na sua rotina.

Faça trocas econômicas e direcione uma poupança de modo orgânico

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tradicional por um cartão de crédito oriundo de uma fintech, visto que – em sua maioria- são opções isentas de tarifas. Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar de algo que é importante para a sua rotina financeira. Além disso, você pode centralizar os seus gastos e fazer o uso de aplicativos de gestão financeira, além do aplicativo da própria fintech para gerenciar seus gastos.

Visualize o seu processo

No entanto, dentro do conceito de flexibilidade na gestão financeira pessoal, você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores baixos. Dessa maneira, você estará visualizando o seu processo, o que torna tangível a sua mudança comportamental. Posteriormente, você poderá modificar o seu planejamento e definir metas maiores e valores fixos.

Não abdique de controlar suas finanças

Entretanto, o mais importante é que você não abdique desse tipo de controle; já que ao abdicar de controlar suas finanças, você deixa de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina. Por isso, é relevante que você mantenha o foco no seu processo e seja flexível com as etapas do seu planejamento; já que você deve ter clareza de que é possível obter sucesso, ainda que o seu fluxo pessoal ocorra de maneira não linear.