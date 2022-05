Prefeito Ronaldo Lopes lança o maior programa de distribuição de renda da história de Penedo

Mesa Cheia atenderá pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza e vai injetar R$ 300.000,00 por mês no comércio do município

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes anunciou nesta sexta-feira, 27, o Programa Mesa Cheia, mais uma ação do governo que trabalha em favor da população de baixa renda.

Com recursos próprios, três mil pessoas serão atendidas inicialmente com a iniciativa que transfere renda para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza previamente inserida no Cadastro Único e que não recebe benefício federal.

O auxílio financeiro será viabilizado por meio do Cartão Mesa Cheia no valor de R$ 100,00 (cem reais) por mês, recurso destinado para a compra de alimentos e de itens de higiene pessoal em estabelecimentos comerciais de Penedo.

“Além do aporte financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social, o Programa Mesa Cheia vai injetar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por mês na economia de nosso município”, destaca Ronaldo Lopes.

A medida também beneficiará pequenas empresas, como mercadinhos de bairro e mercearias, empreendimentos que serão autorizados a vender para o Cartão Mesa Cheia por meio de sistema a ser implantado, com uso de CR Quode.

O lançamento do programa foi acompanhado pelo gestor da SEMDSH, Rafael Ferreira; do Coordenador da Defesa Civil Municipal, Geraldo Sabino; e dos vereadores Bili Marques, Rogério dos Peixoto, Val da Banana, Roberto da Farmácia, Denys Reis, Marcelo Pereira e Irmão João.

Ronaldo Lopes destacou ainda o apoio de sua administração aos estudantes da EJA, atendidos com Bolsa Auxílio Permanência, e a iniciativa do Governo de Alagoas que atende 4 mil famílias de baixa renda em Penedo por meio do Programa Criança Alagoana (CRIA).

Administrando Penedo com responsabilidade e planejamento, Ronaldo Lopes desenvolve ações fundamentais para quem mais precisa do poder público e fomenta o desenvolvimento econômico do município com medidas efetivas.

Texto Fernando Vinícius – Secom PMP