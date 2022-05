Prefeitura de Penedo convida população para ações do Faça Bonito Você Também

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo convida a população para participar das ações programadas para o 18 de Maio, data que concentra ações relacionadas com o combate à violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes.

O trabalho desenvolvido em parceria com setores da segurança pública, Conselho Tutelar, escolas públicas e privadas, OAB e instituições de assistência social promove palestras a partir das 10 horas, no Theatro Sete de Setembro.

No período da tarde, uma grande caminhada começa na Praça São Judas Tadeu (imediações do Colégio Diocesano de Penedo), concentração a partir das 15 horas, com destino ao Centro Histórico da cidade, até o Largo da Igreja São Gonçalo.

A campanha Faça Bonito Você Também é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).