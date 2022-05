Rede de proteção encaminha adolescente de Penedo para tratar dependência química

Secom PMP

Uma adolescente que recebia acompanhamento psicológico no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) abandonou a orientação profissional disponibilizada pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A ausência sinalizava para seu retorno ao consumo de drogas, como se confirmou por meio da atuação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O caso foi levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal de Justiça de Alagoas, com determinação de internação compulsória da adolescente que também é vítima de exploração sexual.

Com apoio de toda as entidades que integram a chamada de rede proteção, ela foi levada para Maceió nesta quarta-feira, 18 de maio, data nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

Além da adolescente transferida hoje, a SEMDSH faz o acompanhamento de mais sete menores de 18 anos identificados como dependentes químicos e alerta que a sociedade pode colaborar, denunciando de forma anônima para o Disque 181 (Polícia Militar), Disque 180 ou Ligue 100, canais de acesso aos dos direitos humanos.

Também é possível acionar o Conselho Tutelar de Penedo, por meio do telefone celular que fica com o conselheiro plantonista, contato 82 9619-4977.