Ronaldo Lopes anuncia o maior aumento salarial para servidores da Educação da Prefeitura de Penedo

Gestor penedense divulgou o percentual recorde nesta sexta-feira, 13

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes anunciou nesta sexta-feira, 13, o maior aumento salarial já concedido aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O reajuste de 20% para os efetivos de todas as categorias da pasta da Prefeitura de Penedo é recorde, mais um marco positivo da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Em 2017, o percentual mais expressivo na história recente do município foi de 7,6%.

“Fico muito feliz em trazer essa notícia para vocês porque é um reconhecimento de todo o esforço que vocês têm feito por nossas crianças e por nossos estudantes”, declarou Ronaldo Lopes no vídeo publicado em seu Instagram oficial.

O Prefeito de Penedo destaca ainda que a definição do reajuste salarial é resultado de estudo elaborado por sua administração, com orientação de consultoria especializada.

A medida incrementa os vencimentos dos servidores efetivos da Semed Penedo, com a garantia do pagamento do salário em dia, compromisso firmado e cumprido por Ronaldo Lopes desde o início de sua gestão que injeta recursos na economia do município com responsabilidade e planejamento.

Texto Fernando Vinícius