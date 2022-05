Saiba como aumentar limite cartão para até R$ 5 mil

O Nubank é um dos principais bancos digitais da América Latina, contando com mais de 50 milhões de usuários. Uma das grandes preocupações da fintech é incluir cidadãos que normalmente são excluídos dos bancos tradicionais, apesar disso, o limite de crédito disponibilizado pelo Nubank ainda é motivo de reclamação para alguns clientes.

Pensando nisso, o Nubank oferece aos seus clientes a possibilidade de reservar um valor como limite. “[…] Criamos a função de construir limite no cartão Nubank para facilitar o acesso ao crédito a pessoas que não possuem um bom histórico financeiro”, explica o banco digital em seu blog.

Ao utilizar a função os usuários podem depositar um valor em conta e utilizar esse dinheiro como limite de crédito. Sendo assim, se o cliente Nubank depositar R$ 100 em sua conta, este valor ficará disponível no crédito. O banco digital explica que quando uma compra for realizada parte do dinheiro depositado ficará indisponível para uso e quando a fatura for paga o limite será liberado novamente.

Entenda o limite de até R$ 5 mil do Nubank

De acordo com o Nubank, o limite disponibilizado aos usuários por meio da função de reservar limite depende do dinheiro depositado pelo cliente. Sendo assim, é possível conseguir um limite de crédito de até R$ 5 mil.

O banco digital ainda explica que ao reservar o valor para usar como limite o usuário não está pagando automaticamente a fatura porque o valor fica reservado. O Nubank ainda informa que é possível que os usuários utilizem o dinheiro guardado para pagar a fatura, mas é ideal que esse valor fique reservado como limite, pois aumenta as chances de ganhar um limite pré-aprovado.

Se a fatura não for paga até a data de vencimento, o Nubank utilizará o dinheiro reservado para isso. Contudo, é importante entender que isso pode impactar uma nova análise de crédito, além de haver uma cobrança de juros, multa e IOF.

Apesar de muitos clientes não enxergarem vantagem na funcionalidade disponibilizada pelo banco digital, a possibilidade de reservar limite serve para melhorar o relacionamento do cliente com o Nubank.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, informa o Nubank.

Saiba como reservar dinheiro como limite de crédito

Para reservar dinheiro como limite de crédito os usuários devem acessar a área do cartão de crédito do Nubank e selecionar “Ajustar limite”. Em seguida, será preciso clicar em “Reservar como limite” e escolher o valor desejado.Por fim, basta ler com atenção, aceitar os termos e condições e confirmar a operação digitando a senha.

De acordo com o Nubank, o dinheiro será convertido em limite para o cartão de crédito em poucos minutos. Além disso, os valores não utilizados podem ser resgatados a qualquer momento pelo usuário.