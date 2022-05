SAPSC abre concurso com mais de 1.000 vagas

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina (SAPSC) divulgou edital para o seu novo concurso.

O certame, então, contará com a oferta de mais de 1.000 oportunidades temporárias. Desse modo, estas se dividem em cargos de nível médio, técnico e superior.

Nesse sentido, o cargo com maior número de vagas é o de técnico em atividades administrativas. Isto é, com remuneração inicial de R$ 3.793,20 mensais e um total de 314 vagas. Assim, os candidatos que desejam concorrer a esta oportunidade devem comprovar ensino médio completo.

Além disso, o certame terá outros cargos de forma que as remunerações podem variar entre R$ 1.132,92 a R$ 5.331,60. Ademais, as jornadas de trabalho podem variar entre 10h, 20h, 30h ou 40h semanais.

Entenda melhor, portanto, como será a seleção da SAPSC.

Quais serão as vagas para a SAPSC?

De acordo com edital, então, as vagas da SAPSC serão para os seguintes cargos:

Analista Técnico Administrativo II, com 16 vagas;

Dentista, com 55 vagas;



Instrutor de Artes, com 10 vagas;

Instrutor de Horta e Jardinagem, com 11 vagas;

Enfermeiro, com 68 vagas;

Instrutor de Informática, com 09 vagas;

Instrutor de Panificação, com 05 vagas;

Médico, com 129 vagas;

Instrutor de Marcenaria, com 07 vagas;



Pedagogo, com 08 vagas;

Psicólogo, com 87 vagas;

Farmacêutico, com 38 vagas;

Nutricionista, com 36 vagas;

Técnico em Atividade Administrativa, com 331 vagas;

Assistente Social, com 83 vagas;



Técnico em Enfermagem, com 61 vagas;

Técnico em Saúde Bucal, com 57 vagas;

Além disso, haverá uma Equipe Multiprofissional de Saúde Ocupacional que contará com:

Assistente Social, com 08 vagas;

Psicólogo, com 08 vagas;

Enfermeiro do Trabalho, com 08 vagas;

Técnico em Enfermagem do Trabalho, com 08 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho, com 08 vagas;

Desse maneira, os candidatos aprovados no certame deverão se encaminhar para diferentes lotações. Dentre estas, então, está a própria sede da SAPSC ou, ainda para as seguintes regiões:



Grande Florianópolis;

Sul;

Norte;

Planalto Norte;

Região do Vale do Itajaí;

Serrana;

Meio Oeste;

Oeste;

Região do Meio Vale do Itajaí.

Inscrições vão até o dia 30 de maio

Os candidatos que desejam realizar sua inscrição no concurso SAPSC já podem se inscrever.

No entanto, antes de prosseguir com a inscrição, o candidato deve ter plena ciência de todas as regras do edital.

Então, a inscrição será feita por meio do site oficial do Instituto de Pesquisa, Pós Graduação e Ensino de Cascavel (IPPEC), ou seja, a banca organizadora responsável pera realização do processo de inscrição e de todas as etapas seletivas do certame.

Segundo o edital, portanto, as inscrições poderão ocorrer até o próximo dia 30 de maio. Neste momento, o candidato deve preencher o formulário com todos os seus dados de forma correta, optando pelo cargo que deseja.

No entanto, de acordo com a comissão organizadora do certame, não será permitido realizar a inscrição para mais de um cargo.

A fim de participar do concurso, contudo, é importante lembrar que os candidatos devem efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição.

Esta terá o valor de R$ 85 para os cargos de nível médio e técnico ou de R$ 100 para os cargos que exigem o nível superior. Assim, a taxa deverá ser paga pelo candidato até o dia 31 de maio.

Nesse sentido, cidadãos que possuem inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea e voluntários da justiça eleitoral poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para fazê-lo é necessário acessar o site do IPPEC até o dia 18 de maio.

Provas serão em junho

Todos os candidatos que participarem do concurso da SAP SC serão avaliados através de:

Prova objetiva

Exame admissional

Assim, a primeira etapa, ou seja, a prova objetiva, deverá ocorrer nas cidades de Palhoça, Criciúma, Joinville, Itajaí, Lages, Chapecó e Blumenau.

Nesse sentido, todos que desejarem vagas para a sede da SAPSC em Florianópolis e aqueles com lotação na Região da Grande Florianópolis, deverão realizar a etapa escrita na cidade de Palhoça.

Até o momento, portanto, as provas objetivas irão ocorrer no dia 12 de junho, em local e horário que serão publicados pela organização do certame no dia 07 de junho.

Desse modo, os exames contarão com duração de 3 horas, contando com 30 questões para o nível superior e 25 para os cargos de nível médio.

Para ambos os casos, então, as provas contarão com questões de:

Língua portuguesa

Conhecimentos gerais

Informática

Conhecimentos específicos

Para obter a aprovação, o candidato deverá alcançar 50 pontos ou mais no exame.

Assim, o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado pela comissão organizadora no dia 24 de junho.

Como foi o último concurso da SAP SC?

O último processo seletivo da SAPSC contou com 52 vagas temporárias, para diversos cargos de nível médio e técnico.

Desse modo, as vagas para nível médio foram para o cargo de:

Técnico em atividades administrativas, com 13 vagas;

Ademais, as vagas de nível técnico se destinaram aos cargos de Instrutor, nas seguintes áreas:

Corte e costura industrial, com 22 vagas;

Logística na área têxtil, com 07 vagas;

Modelagem digital, com 02 vagas;

Máquinas de costura, com 08 vagas.

Assim, na época, o concurso contou com três etapas seletivas com o formato a seguir:



Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, tendo caráter eliminatório e classificatório.

Segunda etapa: Envio do QIS obrigatório para os candidatos que obtiverem 50 pontos ou mais na prova escrita objetiva, possuindo caráter eliminatório.

Terceira etapa: exame pré-admissional para verificar se o candidato preenchia todos os requisitos para investidura no cargo.

Nesse sentido, o processo seletivo contou com um exame objetivo composto por 25 questões, sendo:



05 questões de Língua portuguesa

05 questões de Conhecimentos gerais

10 questões de Conhecimentos específicos

05 questões de Informática

No entanto, o último concurso para cargos efetivos da instituição ocorreu no ano de 2019 e contou com a oferta de 600 vagas para o cargo de Agente Penitenciário.

Dentre estes, portanto, 480 eram para o sexo masculino e 120 para o feminino.

Assim, o processo contou com seis etapas de seleção, sendo elas:



Prova Escrita;

Prova de Capacidade Física;

Avaliação de Aptidão Psicológica;

Exame Toxicológico;

Investigação Social;

Curso de Formação.

Portanto, esta última seleção poderá servir de base para a preparação de alguns candidatos.