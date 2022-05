Senegal: a ‘nova Croácia’ na Copa do Mundo de 2022?

Foto: Unsplash

A Copa do Mundo de 2018 foi um prato cheio para aqueles que admiram o surgimento das novas forças no futebol mundial. Afinal, talvez nunca mais vamos nos esquecer da campanha surpreendente que a seleção da Croácia fez no Mundial de quatro anos atrás.

Os fãs de dar seus palpites já podem fazer apostas na Copa há muito tempo, tentando antecipar, por exemplo, quem será o campeão, que seleções chegarão nas fases mais avançadas ou vencerão seus grupos. Se você já tem suas opiniões, pode dar seus chutes certeiros de forma fácil.

E que tal fazermos uma projeção semelhante para 2022? Um exercício de pura imaginação futebolística de quem pode ser a nova zebra no Mundial deste ano. Afinal, uma boa aposta é dar um palpite em algo que não é óbvio e ter um retorno melhor. Para quem ama esportes e apostas esportivas, inclusive, isso pode ser ótimo para um estudo detalhado sobre a Copa.

A seleção que escolhemos para talvez ser a surpresa que chega bem longe neste ano é Senegal.

Podemos lembrar que, em 2018, a Croácia foi a líder do Grupo D, chegou até a final e só perdeu para a forte França por 4 a 2. E, quem sabe, a seleção senegalesa não consegue repetir o feito impressionante…

Um grupo com diversos nomes de peso e que vem de título continental

É uma grande realidade que a seleção de Senegal não tem quase nada de tradição quando falamos em Copas do Mundo. O primeiro Mundial que a equipe disputou foi o de 2002.

Na ocasião, apesar de ser estreante, o elenco ficou em segundo lugar no Grupo A, a mesma chave de Dinamarca (líder), Uruguai e França, estas duas últimas eliminadas. Assim, avançou ao mata-mata. Então, bateu a Suécia por 2 a 1, na morte súbita. Na sequência, nas quartas de final, perdeu para a Turquia, também na prorrogação, e este acabou sendo o adeus.

Em sua segunda participação na Copa em 2018, caiu na fase de grupos. Ficou em terceiro no Grupo H, o mesmo dos classificados Colômbia e Japão, e da eliminada Polônia.

Chegando à sua terceira Copa do Mundo, a seleção africana tem chances de ser uma surpresa. Até porque caiu no Grupo A, ao lado de Catar, Equador e Holanda. Desses, apenas a Holanda é uma potência do futebol mundial e, mesmo assim, está em fase de reconstrução.

Senegal também vem de um título inédito da Copa Africana de Nações. A equipe liderada pelo técnico Aliou Cissé foi campeã, batendo o Egito na grande decisão, realizada em fevereiro deste ano. Foi nos pênaltis, depois de um empate sem gols que durou todos os 90 minutos e a prorrogação.

E este é um elenco que conta atualmente com diversos nomes de peso. A maior parte deles atuando em grandes ligas europeias, como a Premier League, da Inglaterra, a Ligue 1, da França, e a Serie A, da Itália.

Entre os maiores destaques estão o goleiro Mendy, do Chelsea, o zagueiro Koulibaly, do Napoli, o meio-campista Gueye, do PSG, e sobretudo o atacante Mané, do Liverpool.

Por que podemos sonhar e imaginar Senegal tendo uma caminhada longa?

Quando falamos em surpresa, obviamente temos que pensar naquelas seleções que não conseguimos visualizar indo tão longe. Mas como a nossa proposta aqui é trabalhar com possibilidades e imaginação, por que não?

Para começo de conversa, a seleção senegalesa caiu em um grupo ‘possível’, por assim dizer. Se pensarmos friamente, Senegal fugiu de chaves com seleções mais tradicionais no Mundial e só terá provavelmente a Holanda como maior desafio. O Equador deve brigar com os senegaleses pela segunda posição. E o Catar, ao que tudo indica, será a equipe mais frágil do Grupo A.

Projetando talvez as oitavas de final, caso avancem em segundo no grupo, atrás da Holanda, os senegaleses poderiam enfrentar a Inglaterra. Isso caso ela fique na ponta do Grupo B. E, com alguns jogadores de Senegal com experiência no futebol inglês, eles poderiam complicar a vida dos ingleses.

Então, caso cheguem às quartas, os africanos seriam os famosos franco-atiradores. Jogando com menos responsabilidade e com a qualidade de vários jogadores do elenco e o vigor físico que costumamos ver nas seleções da África. Isso poderia render bons frutos.

Em resumo, Senegal é sem dúvidas uma das grandes zebras na Copa do Mundo de 2022. Porém, não há como negar que não é tão difícil pensar que esse grupo poderia dar muito trabalho a diversas seleções com bem mais tradição em nível Mundial.

Com Édouard Mendy, eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA em 2021, o ótimo zagueiro Koulibaly e o rápido e habilidoso atacante Sadio Mané, ninguém vai ser louco de duvidar tanto desta seleção senegalesa.