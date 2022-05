Serasa Experian tem mais de 200 empregos pelo país

A Serasa Experian, empresa privada com um dos maiores bancos de dados mundiais, tem mais de 200 empregos pelo país. As posições estão divididas em diversos setores da companhia. Para se inscrever o profissional deve possuir as qualificações mínimas do cargo. Veja as vagas e informações de como se cadastrar.

Serasa Experian anuncia novas vagas de trabalho

Fundado no ano de 1968, a Serasa Experian é uma referência em serviços de informações, sendo líder mundial em base de dados na América Latina. A empresa está buscando novos colaboradores e para ocupar uma das funções oferecidas, é importante destacar que todas as funções exigem experiência profissional.

Confira as oportunidades disponíveis para candidatura:

Executivo Comercial – Barra da Tijuca e Belém;

Analista de Produtos – Blumenau;

Analistas de Employer Branding – Blumenau;

Software Engineer – Blumenau;

BackEnd Developer – Blumenau;

Agente Back Office Líder – Brasília;

Agente de Operações – Brasília;

Analista de Dados – Brasília;

Agente Back Office – Brasília;

Executivo Comercial – Campo Grande;

Desenvolvedor Java Sênior – Chácara Santo Antônio;

Analista Cloud – Chácara Santo Antônio;

Executivo de Vendas – Chapecó;

Assistente de Operações – Fortaleza;

Assistente de Estratégia de Dados – São Carlos;

Analista Júnior Contas a Receber – São Carlos;

Analista de Infraestrutura Sênior – São Carlos;

Analista Júnior Sistemas e Tecnologia para RH – São Carlos;

Estagiários de Analytics – São Carlos.

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe de colaboradores Serasa Experian, é importante que os interessados confiram todos os pré-requisitos da vaga que pretende ocupar. As inscrições podem ser feitas através do site de inscrição.

