UECE publica resultado da 1ª fase do Vestibular 2022/2

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) publicou o resultado da 1ª etapa do Vestibular 2022/2. Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de candidatos aprovados para a próxima etapa da seleção por meio do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

A instituição aplicou as provas da 1ª fase no dia 1º de maio. Cerca de 10 mil candidatos participaram desta primeira etapa. Os locais de prova foram em Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte e Quixadá.

A 1ª fase contou com a aplicação de uma prova composta por 85 questões de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia); Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química; e Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa).

Os gabaritos e os cadernos de provas da 1ª fase do Vestibular 2022 também já estão disponíveis no site da universidade.

2ª fase e resultados

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 22 e 23 de maio, nas mesmas cidades de aplicação da primeira etapa. Nesta quinta-feira, 19 de maio, a UECE libera a consulta aos locais de prova.

A UECE deve publicar o resultado final do Vestibular 2022/2, com a lista de aprovados na 1ª chamada, no dia 1º de julho.

De acordo com o edital, a UECE está ofertando 1.974 vagas no Vestibular 2022/2 para ingresso no segundo semestre deste ano. Do total das vagas ofertadas, 1.196 são para Fortaleza e 778 para os campi da UECE no interior do Ceará.

Há reserva de vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há percentual para pretos (4,65%), pardos (61,88%), indígenas (0,23%) e para cotas sociais (33,24%). A UECE reserva também 5% das vagas para candidatos PcD.

