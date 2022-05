UFJF divulga período de inscrição do Vestibular EAD 2022

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o edital de abertura do processo seletivo para os cursos de graduação na modalidade a distância. De acordo com o documento, as inscrições do Vestibular EAD 2022 serão recebidas das 15h do dia 16 de maio até as 18h do dia 14 de junho.

As inscrições devem ser feitas neste período exclusivamente on-line, por meio do site da Copese (Coordenação Geral de Processos Seletivos). O valor da taxa de inscrição será de R$ 150 e o pagamento deve ser feito até o dia 14 de junho.

No momento da inscrição, os candidatos devem indicar o curso que desejam cursar e indicar também um polo de apoio presencial. A UFJF vai liberar a confirmação da inscrição a partir das 15h do dia 15 de julho.

Seleção

Ainda de acordo com o edital, a classificação dos inscritos no Vestibular EAD 2022 será feita a partir do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A UFJF aceitará as notas das edições do Enem a partir de 2017.

A seleção conta ainda com outra modalidade de seleção que é exclusiva para professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior ou que não possuem formação na área em que atuam. Para concorrer às vagas, os professores deverão comprovar vínculo com as suas respectivas redes de ensino e apresentar o seu cadastro na Capes.

Vagas e resultados

O edital estabelece ainda que a UFJF está ofertando 605 vagas no Vestibular EAD 2022. As vagas são para os seguintes cursos de Licenciatura: Computação, Educação Física, Física, Matemática e Química.

Os cursos estão distribuídos em 17 polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), todos em Minas Gerais, incluindo a capital e municípios do interior do Estado.

A Copese deve publicar o resultado final da seleção a partir das 15h do dia 22 de julho em seu site.

