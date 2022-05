Unemat divulga locais de prova do Vestibular 2022/2

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) liberou nesta sexta-feira, dia 27 de maio, os locais de prova do Vestibular 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde farão o exame no Portal do Candidato.

De acordo com nota da Unemat, caso o candidato constate que não foi alocado em nenhum estabelecimento para a realização da prova, será preciso entrar em contato com a Covest via e-mail: vestibular@unemat.br. O candidato deve enviar mensagem até às 17 horas do dia 29 de maio, próximo domingo.

Provas

As provas do Vestibular 2022/2 serão aplicadas no dia 12 de junho, das 8 às 13h. O processo seletivo contará com duas fases. A 1ª fase contará com quatro provas objetivas sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias, enquanto a 2ª fase consiste em uma prova de redação.

Conforme orientações da Unemat, os candidatos devem comparecer ao local de provas com antecedência mínima de uma hora. Além disso, o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 será obrigatório “independentemente de legislação estadual e/ou municipal que desobrigue o uso da mesma”.

Os locais de prova serão nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta da Unemat para o Vestibular 2022/2 é de 2.430 vagas para 60 cursos de graduação ministrados em 12 municípios.

Segundo o edital, parte das vagas ofertadas no Vestibular 2022/2 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final, com a lista de convocados na 1ª chamada, está previsto para o dia 22 de julho. A Unemat deve liberar as orientações sobre as matrículas dos classificados para as vagas na mesma data.

