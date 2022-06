Auxílio Brasil: Pagamentos de JUNHO serão turbinados; veja como receber

O Auxílio Brasil terá seus pagamentos de junho iniciados no dia 17 deste mês, ou seja, na próxima sexta-feira (14). Atualmente o programa social está atendendo cerca de 18,1 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com um salário médio de R$ 400.

Vale lembrar que este mês o pagamento será turbinado para algumas pessoas. Isso porque, mais uma parcela do Auxílio Gás será liberada. A medida concede um benefício equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de 13 kg.

O auxílio para este mês de junho já está confirmado em R$53. O valor é definido periodicamente conforme o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Em abril, as famílias beneficiários receberam R$ 51. Dessa forma, neste mês haverá um amento de R$2 em relação ao último pagamento do benefício.

Para verificar se será contemplado, basta acessar o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS).

Como receber os pagamentos?

O Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

Estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

dos Programas Sociais do Governo Federal; Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Além disso, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuarem no programa:

Em primeiro lugar, realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania; e

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).