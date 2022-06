caminhão da Caixa chega para ajudar desabrigados

As chuvas que atingiram o estado de Pernambuco tiraram a vida de mais de 120 pessoas, de acordo com as atualizações do governo do estado. Para além da tragédia humana, o temporal que atingiu a região metropolitana no final da última semana fez dezenas de milhares de famílias perderem documentos importantes. Alguns deles relacionados aos auxílios que recebiam.

É nesse contexto que o Governo Federal enviou ao Recife o caminhão da Caixa Econômica Federal. O transporte costuma ser enviado para áreas que sofreram com desastres recentemente. O objetivo é justamente ajudar as pessoas que perderam tudo a encontrarem maneiras de recuperar os documentos e voltarem a receber os benefícios sociais.

Há relatos de cidadãos que perderam o cartão do Bolsa Família, por exemplo. Com o dispositivo, era possível sacar o dinheiro do programa Auxílio Brasil. Junto com o sofá, a cama e a geladeira, a água também levou o papel rasgado em que eles escreviam a senha de algum benefício, do Caixa Tem, ou mesmo a numeração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo.

O caminhão da Caixa Econômica Federal chegou à cidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, na última quarta-feira (1). Qualquer cidadão pode se dirigir ao local. O transporte está permanentemente estacionado no estacionamento da Prefeitura da cidade, que fica na Avenida Barreto de Menezes, no bairro de Piedade.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o cidadão pode ir até o local para realizar consultas ou resolver problemas relacionados a benefícios como Auxílio Brasil, vale-gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, benefícios do INSS, PIS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e até mesmo tirar dúvidas sobre o app do Caixa Tem.

Situação em Pernambuco

Dados mais recentes divulgados no final da tarde da última quinta-feira (2), apontam que 127 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas no estado de Pernambuco. Nas últimas 12 horas, mais dois corpos foram encontrados soterrados.

Ainda de acordo com as informações oficiais, o número de desabrigados também subiu para a casa dos mais de 9 mil. Boa parte destas pessoas estão abrigadas em 111 sedes escolares disponibilizadas pelas prefeituras das cidades atingidas.

Segundo as informações oficiais, 31 municípios pernambucanos decretaram estado de calamidade pública. Boa parte deles sofreram com deslizamentos de barreiras. Os cidadãos precisam de todo o tipo de ajuda neste momento.

Auxílios para o estado

Na segunda-feira (30), o deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE), apresentou um projeto de lei que prevê os pagamentos de um novo auxílio para os cidadãos que perderam tudo durante as chuvas. Em seu argumento, o parlamentar disse que os indivíduos poderiam usar o saldo para reconstruir as casas e comprar os móveis perdidos.

“É preciso um esforço conjunto, com o empenho direto da União, para socorrer essas famílias. Por esse motivo, propomos neste Projeto de Lei a criação de um auxílio emergencial de reconstrução, no intuito de contribuirmos para a reconstrução das casas e dos bens perdidos para este desastre”, justificou.

De acordo com a proposta, nem todo mundo poderia receber o benefício. A ideia do deputado é pagar o projeto apenas para as pessoas que recebam uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606 por mês. Além disso, pernambucanos que tenham uma renda mensal total de até três salários mínimos também poderiam receber o montante.