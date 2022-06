Muitos estudiosos dizem que o problema das crises mundiais não é a crise em si, mas, sim, a forma com que as pessoas lidam com ela. Mas, será mesmo? É bem verdade que ela sempre existiu e, muito provavelmente, sempre existirá. Por isso hoje falaremos sobre como driblar a crise e fazer seu negócio vender mais.

Se olharmos um pouco para história, vamos confirmar o que foi dito logo acima. No entanto, a forma como se lida com essas crises, é o que faz toda diferença. Principalmente quando estamos falando de negócios. Em todas as crises, existe quem quebra e há quem aumenta assustadoramente o faturamento.

Assim, vamos ver abaixo, alguns pontos que determinam o sucesso de quem passa pela crise, sem ser negativamente afetado por ela.

Entendendo como driblar a crise e fazer seu negócio vender mais

Sim, existem várias formas de driblar a crise e fazer seu negócio vender mais. Mas, sem dúvida alguma, a principal delas é entender bem o próprio negócio. Saber qual é o seu propósito, o que ele entrega ao cliente, o que ele gera de bom na vida daquela pessoa e, acima de tudo, qual é o impacto desse negócio no mercado e que patamares ele pode alcançar.

Assim, é fundamental entender melhor porque esse negócio existe, em que lugar ele está e onde pode chegar. Pode-se buscar alguns mecanismos necessários para driblar a crise e fazer o negócio vender mais, então, vamos trazer abaixo algumas dicas infalíveis:

Plano de negócios

Seu empreendimento tem um bom plano de negócios? Essa é uma das ferramentas mais importantes para qualquer negócio que deseja ter sucesso.

Isso porque, ele precisa estar bem estruturado, claro e alinhado com o propósito do negócio. Mas, pode ser feito a qualquer momento. Por isso, se ainda não tem, não há problema, pois poderá fazê-lo e já colocar em prática.

É essencial situar o momento do negócio, saber onde o negócio está e onde almeja chegar. Partindo disso, elabora-se uma trilha, com todo arsenal de ferramentas e estratégias, para se alcançar o objetivo principal, que é o sucesso do empreendimento.

No momento da crise, o plano de negócios pode ser elaborado, revisto ou ajustado, para melhor atender as demandas. Porém, ele sempre será a base do planejamento de qualquer negócio, por isso é tão importante.

Planejamento estratégico

Tendo feito um bom plano de negócios, agora é hora de fazer todo o planejamento estratégico para alavancar os resultados, driblar as crises e fazer o negócio crescer.

Nesse planejamento estratégico, é preciso olhar atentamente todos os pontos que podem interferir de alguma forma no bom andamento das atividades, tais como: planejamento financeiro, estratégia de marketing e vendas, atendimento e pós-venda, qualidade dos produtos e/ou serviços ofertados, inovação e etc.. Outros podem ser bem específicos de cada nicho ou segmento de negócio, mas, em geral, os que citamos são os principais.

Inovação

Esse é um conceito essencial para todo empreendimento que deseja ter sucesso e driblar qualquer crise. Inovação, nada mais é do que oferecer com excelência, aquilo que o cliente busca, o que atende o público de uma forma que ele fique totalmente satisfeito e passe de cliente a fã do negócio.

Assim, esse é um ponto que precisa ser visto com bastante atenção. Acompanhar todo o trajeto do cliente, desde o momento de primeiro contato com a marca, até a pós venda, entender o que poderia agregar, melhorar ou facilitar a experiência desse cliente nessas etapas, faz toda a diferença.

Foque na melhor experiência para o cliente, assim, ele sempre retornará e trará novos clientes. Depois de ter toda essa jornada do cliente bem registrada e analisada, fica mais fácil montar as melhores estratégias de vendas e captação de novos clientes.

Marketing digital

O uso das plataformas digitais é uma realidade que todo negócio precisa acompanhar. A velocidade com que as novidades chegam é imensurável e precisa ser acompanhada pelo empreendedor.

A empresa precisa ser vista para que seja lembrada, então, o planejamento estratégico de marketing precisa estar bem estruturado e com objetivos claros: atrair clientes, torná-los fãs e fazer dele um multiplicador de novos clientes.

Dicas que para colocar em prática para driblar a crise e vender mais

Confira, por fim, algumas ideias interessantes para estar atento e aplicar no seu negócio:

Organizar bem o financeiro: registrar diariamente entradas e saídas, consultar reserva de emergência e verba para investimentos;

Olhar atentamente o estoque: pois, sem movimentação significa dinheiro parado. pode se tornar prejuízo ao longo do período. Depois disso, pode-se ver a possibilidade de liquidações e/ou promoções casadinhas, para desencalhar o estoque parado e gerar fluxo de clientes;

Ficar sempre atento às novidades do setor é um diferencial, tendo em vista, que o consumidor está cada dia mais exigente e em busca de novidades;

Ver o posicionamento da empresa nas mídias sociais;

Conversar com alguns clientes e entenda como está sendo o relacionamento com eles. Assim é fácil saber o que oferecer. É isso que faz o cliente comprar no estabelecimento A e não no estabelecimento B, é tudo isso que faz vender mais em momentos de crise.

Com todas essas dicas vai ser muito mais fácil ter sucesso!