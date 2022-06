Prefeitura de Penedo libera quarta dose da vacina contra Covid para população acima de 50 anos e profissionais de saúde

Vacina pediátrica Pfizer, para crianças de 05 a 11 anos, está disponível no antigo Sesp

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo já está vacinando pessoas com 50 anos de idade ou mais e trabalhadores da área de saúde com a 4ª dose de reforço do imunizante contra Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) alerta que o requisito para aplicação da vacina é ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

A campanha de vacinação contra o coronavírus está funcionando em dois pontos fixos, no Theatro Sete de Setembro (segunda a sexta, das 7 às 11h30/13h30 às 17 horas e no sábado, das 7 às 13h).

Já no Centro de Inclusão Digital da Praça Santa Luzia o horário é segunda a sexta, das 7 às 11h30 e entre 13h30 e 17 horas.

Vacina pediátrica

Para o público infantil de 5 a 11 anos de idade, a vacina contra Covid-19 está disponível apenas no Centro de Saúde III, o antigo Sesp, inclusive a dose reforço.

Para receber a 3ª dose da vacina pediátrica Pfizer, é preciso que o menino ou menina tenha sido vacinado com a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Influenza e Sarampo

Outra notícia boa é que as campanhas de vacinação contra a gripe Influenza e o sarampo foram prorrogadas até o dia 24 de junho. A finalidade é aumentar as coberturas vacinais nos grupos prioritários.

A aplicação da vacina acontece nos postos de saúde, no Theatro Sete de Setembro e no Centro de Inclusão Digital localizado na Praça Santa Luzia.