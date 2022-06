Ronaldo Lopes soluciona distorção salarial entre servidores da Prefeitura de Penedo

Projeto de lei equipara vencimentos pelo maio salário e promove isonomia entre efetivos

O Prefeito Ronaldo Lopes solucionou mais um problema relacionado com o funcionalismo público municipal. Nesta sexta-feira, 03, ele acabou com a distorção salarial entre efetivos aprovados para a mesma função, equiparando pelo teto máximo dos vencimentos.

A esperada isonomia entre assistentes sociais, psicólogas, dentistas, nutricionistas, médicos e outras categorias de nível superior está no projeto de lei assinado hoje, ato acompanhado por vereadores, funcionários, liderança sindical e vereadores.

Na prática, o ato administrativo vai igualar o salário-base ‘por cima’, fazendo justiça aos que recebem atualmente R$ 2.376,00 quando já deveriam contar com pelo menos R$ 3.780,00 por cada mês de serviços prestados ao povo de Penedo.

“É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, corrigindo uma injustiça com nossos servidores, e eu fico muito feliz em poder resolver essa situação, sempre com base no diálogo com todos vocês”, afirmou Ronaldo Lopes durante a solenidade.

O projeto de lei segue para aprovação na Câmara de Vereadores, trâmite que será concluído em 15 dias, conforme informou Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior, presidente da casa legislativa quando questionados por Diego Rodrigues, cirurgião dentista, e Clênea Costa, assistente social.

Os servidores beneficiados com a decisão representaram os demais efetivos no ato que põe fim ao pleito de dezenas de trabalhadores e trabalhadoras, avanço promovido no governo Ronaldo Lopes e destacado por Jânio Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

