Foi publicado o edital do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2022, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Tecnologia: o edital do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2022 foi publicado

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou no dia 01 de junho de 2022, o edital do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2022.

Categorias

Conforme divulgação oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta edição haverá 5 (cinco) categorias de projetos de PD&I, 2 (duas) categorias de personalidades do setor e 1 (uma) categoria inédita do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP – PRH/ANP.

O prazo para inscrições vai do dia 01/06 até 15/07/2022, destaca a divulgação oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Qual é o objetivo da premiação?

O Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2022 tem como objetivo reconhecer e premiar os resultados associados a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) com utilização total ou parcial de recursos da Cláusula de PD&I, presente nos contratos de Exploração e Produção (E&P).

A inovação tecnológica deve ser representada dentro dos setores relacionados

Conforme destaca a divulgação oficial, deverão ter sido desenvolvidos no Brasil por instituições de pesquisa credenciadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), empresas brasileiras e empresas petrolíferas e representar inovação tecnológica de interesse dos setores de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, Petroquímica, Energia Renováveis, Transição Energética e Descarbonização.

Dissertação de mestrado e personalidades

Dissertação de mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (PRH/ANP). Personalidades que tenham gerado contribuições relevantes de PD&I para o setor.

Categorias analisadas: PD&I, PRH/ANP e Personalidades do Setor

De acordo com as divulgações oficiais, para as categorias dos projetos de PD&I, serão finalistas do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2022 até 3 (três) inscrições mais bem avaliadas de cada uma das categorias de projetos definidas no Edital.

Certificados serão entregues aos finalistas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destaca que ao vencedor de cada categoria será destinado 1 (um) troféu e certificado atestando sua condição de vencedor na premiação. Aos finalistas serão concedidos troféus e certificados atestando sua condição de finalistas na premiação.

Premiação

Para as categorias do PRH/ANP e de Personalidades do Setor, cada indicador selecionado receberá 1 (um) troféu e certificado atestando sua condição na premiação, explica a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).