O Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR) destaca através de seu documento oficial que suas ações são apenas para referência, visto que não há um caminho único para aqueles que desejem iniciar suas estratégias de transformação digital.

Por isso, o governo não tem a pretensão de esgotar todos os elementos que integram as diversas estratégias de transformação digital existentes. Confira algumas ações tecnológicas!

Transformação digital: estratégias e adaptações no governo digital

São muitas as trilhas possíveis – há muitas formas e formatos para se fazer a transformação digital no governo, destaca o Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR). As sugestões apresentadas pelo Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR) são apenas um caminho possível, baseado na experiência da transformação digital na gestão pública.

Lançada em 08 de dezembro de 2020, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é o resultado de um esforço coletivo para a construção de uma “estratégia nacional para cidades inteligentes”, passo fundamental para que o país avance em direção ao desenvolvimento econômico com redução de desigualdades. É uma iniciativa filiada à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), que está em formulação, destaca o Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR).

Guia Sandbox para Cidades Inteligentes

O Guia Sandbox para Cidades Inteligentes oferece aos gestores públicos um passo a passo para a adoção de tecnologias, realização de testes e validação de soluções inovadoras em cidades inteligentes.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com informações como as etapas a serem percorridas pelos municípios e os instrumentos legais necessários a esta jornada, o guia se constitui como um caminho seguro ao desenvolvimento de um ambiente de inovação e modernização das cidades.

Jornada digital

Sistematização de aprendizados da SGD

Construção colaborativa com os parceiros da Rede Gov.Br

Coleta de experiências de sucesso de estados e municípios

Lançamento do Guia na Semana de Inovação da ENAP

Oficina com gestores públicos para testar e validar o Guia

Construção de ferramenta online

Disponibilização para gestores públicos

10 passos para a transformação digital em estados e municípios

De forma sucinta, o Governo Digital definiu a jornada de construção dos 10 passos para a transformação digital. Confira quais são:

Passo 1

Monte um time dedicado e invista na governança;

Passo 2

Institucionalize a estratégia;

Passo 3

Delimite o universo;

Passo 4

Tenha um plano de longo prazo (mas comece pelos serviços pequenos);

Passo 5

Construa uma estratégia unificada;

Passo 6

Pense no todo, mas busque entregas rápidas;

Passo 7

Abrace o mínimo viável (e escute os usuários, sempre);

Passo 8

Priorize a nuvem ;

Passo 9

Esteja aberto a parcerias;

Passo 10

Comunique o tempo todo.

No site oficial do Governo Digital é possível conferir de forma aprofundada cada etapa sugerida.