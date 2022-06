Tudo sobre franquias de empréstimo

As franquias de empréstimo e financeiras têm sido um importante alvo de atenção dos empreendedores, principalmente aquelas que oferecem o modelo home office como opção de trabalho. Assim, selecionamos algumas franquias de empréstimo e financeira para você começar a lucrar imediatamente. Confira!

A grande vantagem desse setor, é o baixo valor de investimento inicial. Assim, costuma ser uma alternativa interessante para pequenos empresários que necessitam de uma renda extra. O resultado dessa dinâmica, é um espaço para que os investidores consigam ser donos do próprio negócio sem precisar aplicar muito capital, além de compreender aqueles que preferem exercer suas atividades laborais dentro de casa.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse setor corresponde a cerca de 2,4% do PIB do Brasil. Além disso, apenas em 2021, o mercado faturou mais de R$ 200 bilhões. Dentro desse contexto, as franquias de empréstimo se tornam uma opção para quem precisa de um prazo de retorno mais curto. Assim, dado o modelo home office, para quem não possui capital para pagar taxas muito exorbitantes. O franqueado precisa apenas de um computador, acesso à internet, telefone e uma boa propaganda de marketing, seja virtualmente ou em espaços físicos.

Euromercantil

É uma franquia especializada em soluções financeiras e oferece, até mesmo, produtos como máquinas de cartão de crédito para comerciantes e empresários. Assim, a venda desses serviços, geralmente, possui um público-alvo muito específico: microempresas, trabalhadores autônomos e pessoas físicas.

Além disso, a Euromercantil oferece empréstimo na tentativa de resolver as pendências dos seus clientes, como crédito para capital de giro e antecipação de recebíveis, para financiamentos em geral. O franqueado trabalha em um modelo home office, fazendo a captação de novos clientes e oferecendo suportes variados a eles.

O investimento inicial mínimo é de R$ 10 mil e pode variar até R$ 15 mil. O faturamento médio mensal também varia de R$ 10 mil a R$ 15 mil e o prazo de retorno costuma ser entre 2 e 4 meses.

Vazoli

É uma empresa que oferece diversos tipos de serviços de crédito para determinado perfil de cliente. A marca foi franqueada em 2011 e, hoje, conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país.

Geralmente, o mais comum é a disponibilização de empréstimos pessoais para aposentados e pensionistas do INSS e para servidores públicos, além do crédito consignado. Porém, ainda existem os serviços de crédito imobiliário, financiamento e refinanciamento, além de compras de dívidas de outros bancos e cartões.

O investimento inicial mínimo é de R$ 60 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 20 mil, com prazo de retorno entre 12 e 18 meses.

MT Crédito

É uma franquia que já atua no mercado há 13 anos e oferece serviços de empréstimos para clientes aposentados, pensionistas e servidores públicos. É uma excelente opção para um médio empreendedor e tem ganhado bastante visibilidade por conta da sua alta rentabilidade. A empresa oferece crédito consignado e possui parceria com diversas instituições financeiras, como o Banco PAN, Grupo BMG, Bradesco e Safra Financeira. Atualmente, a MT Crédito conta com 65 unidades distribuídas por quase todo o território nacional.

O investimento inicial mínimo é de R$ 60 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 80 mil, com prazo de retorno entre 6 e 10 meses.

FazCred

É uma franquia também direcionada para um perfil de clientes mais específico: servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A empresa é especializada em soluções financeiras e oferece empréstimos pessoais e consignados para esse público-alvo. Além disso, ela oferece financiamento e refinanciamento de veículos e imóveis, consórcios e seguros.

A rede atua no segmento de empréstimos, que é um ramo do mercado de franchising que segue crescendo no Brasil há alguns anos e que mantém um ritmo financeiro próprio para a realização de um bom investimento.

O modelo de atuação principal é o home office, o que facilita a dinâmica de trabalho e reduz os custos de operação da franquia. As próprias taxas, então, costumam ser menores, principalmente porque não existe uma grande necessidade de suporte e treinamento para com o franqueado.

Por fim, o seu investimento inicial mínimo é de R$ 14 mil. Assim, o faturamento médio mensal é de R$ 25 mil, com prazo de retorno entre 12 e 24 meses.

Agora que você já sabe muito mais sobre as franquias de empréstimo, temos certeza que será mais fácil fazer suas negociações e pensar em fazer um investimento! Conte sempre com um profissional da área jurídica, se necessário, para que você saiba sobre toda a documentação necessária, bem como seus direitos e deveres enquanto franqueado!

E, claro, em caso de dúvida, retorne a este post e retome suas anotações para investir com sabedoria!