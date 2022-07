Para construir uma boa imagem profissional é preciso praticar a autoanálise e o autoconhecimento. Com base nessas duas práticas você conseguirá ter uma visão mais clara de quem é, quais mudanças devem ser postas em prática e o que deve ser enaltecido. E assim, torna-se possível construir uma imagem muito mais interessante de si mesmo.

Pensando nesse cenário, descrevemos um breve passo a passo que pode lhe ajudar a iniciar as suas descobertas nesse sentido. Confira!

Dicas para construir uma boa imagem profissional

Antes de qualquer coisa, você precisa ter em mente que para construir uma boa imagem profissional é necessário paciência e dedicação. A sua imagem está sendo construída a todo instante: desde a hora em que você entrega o currículo, até um momento mais simples de responder um e-mail.

Portanto, ficar atento aos próprios comportamentos é crucial para construir uma imagem que realmente seja positiva.

Considere isso ao ver as nossas dicas abaixo, ok? Então vamos lá!

1. Comece pela aparência: vestimenta, cabelos e maquiagem de acordo com o local

Sim, a gente sabe que a aparência de uma pessoa não diz tudo sobre ela. Porém, tratando-se de ambiente de trabalho, ela pode dizer algumas coisas sim.

Por isso, cuide da higiene, dos seus cabelos e vista-se de acordo com o dress code da empresa. Você pode até achar que esse tipo de “regra” não é muito interessante e, acredite, em algumas situações não é mesmo. No entanto, ainda assim estamos em um ambiente de trabalho e a nossa forma de se vestir pode fazer toda a diferença. Cuide disso com carinho.

2. Cuide da postura e do tom de voz

A sua postura corporal e o seu tom de voz devem ser adequados ao ambiente de trabalho. Pois imagine a seguinte situação: um colega de trabalho que fala muito alto, senta de qualquer forma, não olha nos olhos enquanto fala, etc., pode demonstrar uma imagem negativa, concorda?

Portanto, certifique-se de manter um tom de voz nem muito baixo, mas nem muito alto; ao mesmo tempo em que mantém seus olhos no interlocutor e garante uma postura mais assertiva.

3. Pratique a escuta ativa

Saiba escutar ativamente quem está falando com você. Esse tipo de posicionamento ajuda muito na hora de construir uma boa imagem profissional. Afinal, se você sempre parecer distraído, enquanto os outros falam, como poderá passar uma imagem de engajamento? Pois é!

4. Cuidado com as suas opiniões: elas precisam de embasamento

Na hora de emitir opiniões, seja apenas com colegas ou com os líderes, cuidado para não se basear apenas no achismo, ok? Ter embasamento no que é falado faz toda a diferença na hora de construir uma boa imagem profissional.

5. Mantenha uma agenda organizada

Por fim, cuide bem da sua agenda de trabalho. Evite atrasos, quebras de prazos ou outros comportamentos que podem ser malvistos. Além disso, lembre-se também de aprender a dizer “não” para não sobrecarregar a agenda e faltar com os seus compromissos. Assim, reunindo todos esses comportamentos aqui citados, será mais fácil construir uma boa imagem profissional. 😉