Estudantes do 9º ano de escolas da Semed Penedo terão acompanhamento psicológico

Projeto-piloto atenderá alunos e alunas de duas unidades da rede pública municipal

Semed Penedo

Estudantes em fase de transição entre a adolescência e a vida adulta são o público-alvo do mais recente projeto da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo.

O trabalho denominado ‘Competências Socioemocionais em Sala de Aula’ é direcionado para alunos e alunas matriculados no 9º ano e foi apresentado nesta sexta-feira, 09, para professores e coordenadores das Escolas Barão de Penedo e Cônego Teotônio Ribeiro.

As duas unidades foram selecionadas para as atividades que serão desenvolvidas pelas psicólogas Laylanne Cavalcante, Sandra Alves, Hélida Moura e Lourenyze Ferreiras, sob a coordenação do professor Eduardo dos Anjos.

“Nós vamos trabalhar em grupo, quatro na Escola Barão de Penedo e dois na Escola Teotônio Ribeiro, por meio de encontros quinzenais com a presença de professores e estudantes sobre entendimento e manejo das emoções, através das competências socioemocionais frisadas na Base Nacional Comum Curricular”, explica Leylanne Cavalcante, psicóloga da Semed.