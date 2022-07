Franquia de moda fitness: opções para investir

A franquia de moda fitness está em alta, uma vez que as pessoas estão voltadas para sua vida, sua saúde e seu bem-estar. Assim, essas empresas se tornaram muito lucrativas. Portanto, hoje, nós vamos dar opções para investir nesse modelo de negócio.

Com a pandemia do COVID-19, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com a saúde. E, junto com esta preocupação, elas começaram a realizar atividades físicas com maior frequência. Assim, a moda fitness tomou espaço e a tendência é permanecer no mercado.

Opções de franquia de moda fitness para investir

Apresentaremos na sequência várias opções de franquias de moda fitness existentes no mercado. Conheça as principais e mais promissoras e decida qual se encaixa em seu perfil.

Franquia Dr. Shape

A franquia está no mercado há mais de 20 anos e se tornou a maior rede de franquias de artigos esportivos e suplementos da América Latina. Entre os produtos oferecidos, tem-se: artigos esportivos, moda fitness, venda de produtos naturais à granel, atendimento com nutricionista e clínica de estética e emagrecimento.

Entre os modelos de negócio oferecidos pela franqueadora, tem-se: loja física, delivery, pontos de venda e serviços especializados.

Para adquirir uma franquia Dr. Shape, você deverá desembolsar:

Investimento inicial: a partir de R$ 192 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 a 24 meses.

Franquia Live!

Nasceu em Santa Catarina no ano de 2002, como forma de competir com o mercado forte da região, que eram as malharias. Possui plano para expandir 60 unidades franqueadas em 4 anos.

A franquia oferece para comercialização: moda fitness e outras peças casuais como blazers e vestidos.

Para adquirir uma franquia Live!, você deverá desembolsar:

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 a 24 meses;

Previsão de faturamento mensal: R$ 120 mil.

Extreme Ladies

Fundada em 2016, a franquia oferece venda de roupas personalizadas fitness. Inicialmente a empresa investiu em 4 lojas próprias, para posteriormente preparar a empresa para a franchising. No momento, estão em plena expansão no modelo de franquias.

Para adquirir uma franquia Extreme Ladies, você deverá desembolsar:

Investimento inicial: a partir de R$ 25 mil + gastos com projeto arquitetônico, instalações, comunicação, equipamentos, estoque inicial, taxa de propaganda, e royalties;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 a 24 meses;

Previsão de lucratividade: 21%.

Franquia Zero Açúcar

A franquia está no mercado há mais de 10 anos, possuindo mais de 700 unidades franqueadas em todo o território brasileiro, em cidades com mais de 100 mil habitantes. Oferece aos seus clientes roupas de moda fitness, beach e casual.

Possui o diferencial de investir nas suas vitrines com as coleções mais atuais de moda fitness e muita tecnologia. Possui uma loja conceito com 120 m2 e uma loja padrão franquia com 70 m2.

Apresenta como modelo de negócio a loja física, com aproximadamente 70 m2.

Para adquirir uma franquia Zero Açúcar, você deverá desembolsar:

Investimento inicial: a partir de R$ 280 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 a 24 meses;

Previsão de faturamento mensal: Não informado.

Franquia Hope

A franquia oferece os seguintes modelos de negócio para os franqueados: Loja de shopping, loja de rua e resort. Trabalha com as marcas Hope, Hope Resort e Bonjour lingerie.

Possui mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil e no mundo, comercializando moda fitness, roupas íntimas e beachwear.

Para adquirir uma franquia Hope, os preços variam de acordo com o modelo de negócio escolhido:

Primeiramente, o modelo de loja de shopping:

Taxa da franquia: R$ 40 mil;

Montagem da loja: R$ 300 mil;

Estoque inicial: R$ 100 mil;

Evento de Inauguração: R$ 10 mil.

Em segundo lugar, tem-se a modalidade de loja de rua Hope:

Taxa da franquia: R$ 20 mil;

Montagem da loja: R$ 150 mil a R$ 180 mil;

Estoque inicial: R$ 100 mil;

Evento de Inauguração: R$ 10 mil.

Além disso, também conta com opção de loja de Rua Hope Resort:

Primeiramente, tem-se a informação sobre a taxa da franquia, que é de R$ 50 mil ;

Logo após, o valor para a montagem da loja: R$ 190 mil;

Estoque inicial: R$ 100 mil;

Por fim, o valor médio para o evento de inauguração: R$ 10 mil.

Por fim, a loja de Rua Hope & Hope Resort:

Inicialmente, tem-se o valor da taxa da franquia: R$ 20 mil. Além disso, é preciso desembolsar o seguinte montante para a montagem da loja: R$ 200 mil.

Logo após, sabe-se quanto custa para manter seu estoque inicial: R$ 100 mil e, ainda, o valor para realizar o evento de inauguração: R$ 10 mil.

Resort:

Taxa da franquia: R$ 50 mil;

Montagem da loja: R$ 330 mil;

Estoque inicial: R$ 100 mil;

Evento de Inauguração: R$ 10 mil.

Estas são as maiores e melhores opções de franquia de moda fitness existentes no mercado para investir em 2022. Outras empresas também existem, inclusive com preços menores. Por isso, verifique sempre aquela que mais se encaixa em seus planos de negócio e, dessa forma, comece seu empreendimento o quanto antes!