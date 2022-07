NOVO CARTÃO DO AUXÍLIO BRASIL de R$600: SENHA pode ser cadastrada no CAIXA TEM; veja como

O Ministério da Cidadania entrega neste mês de julho os novos cartões do Auxílio Brasil. Dessa forma, os novos dispositivos substituem, oficialmente, os antigos modelos do Bolsa Família (que ainda seguem válidos).

A novidade é que a senha do novo cartão poderá ser cadastrada no Caixa Tem, tornando o processo mais fácil, uma vez que o beneficiário não precisará se dirigir até uma agência bancária.

Senha do novo cartão do Auxílio Brasil no Caixa Tem

A partir do momento em que o beneficiário receber o novo cartão do Auxílio Brasil em mãos, a senha para uso pode ser cadastrada no aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta selecionar a opção “Auxílio Brasil” e depois “Criar senha do cartão”.

Com o novo cartão do Auxílio Brasil, o beneficiário poderá fazer compras em mercados, farmácias, lojas, postos de gasolina e estabelecimentos que aceitam cartões na função débito.

Segundo dados do Ministério da Cidadania, foram emitidos 3,2 milhões de unidades do cartão do Auxílio Brasil 2022 com chip. A pasta estima, contudo, que 6,6 milhões de famílias que entraram no programa assistencial a partir de novembro de 2021 e recebem o benefício na modalidade poupança social digital devem recebê-lo em suas cassas.

Neste primeiro momento, o Governo priorizou a entrega do novo cartão do Auxílio Brasil 2022 para os municípios que não possuem ou possuem poucos canais de pagamento da Caixa.

O cartão do Auxílio Brasil conta com as seguintes informações na parte da frente:

Identificação do Programa Auxílio Brasil;

Número do cartão;

NIS do Responsável Familiar (RF);

Nome do RF;

Validade do cartão;

Número da conta.

Na parte de trás do cartão do Auxílio Brasil:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania;

e Ministério da Cidadania; Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas; e

Bandeira da Elo ou Visa.

Preciso solicitar o novo cartão do Auxílio Brasil 2022?

É importante deixar claro que o novo cartão Auxílio Brasil 2022 não precisa ser solicitado pelos beneficiários. Dessa forma, quem já está cadastrado no programa, receberá o dispositivo gratuitamente em sua residência.

Quem não receber o novo cartão do Auxílio Brasil, pode seguir fazendo o saque do benefício com o cartão do Bolsa Família.

A entrega do novo cartão bancário do Auxílio Brasil será feita por meio dos Correios, no endereço informado pela família na plataforma do Cadastro Único (Cadúnico). O novo modelo será encaminhado juntamente com o porta-cartão, que contém informações importantes sobre os cartões, como:

Funcionalidades do cartão;

Como cadastrar a senha do cartão;

Condicionalidades do programa;

Calendário de pagamento do programa;

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa.