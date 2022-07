Parceria entre Prefeitura de Penedo e Sindhal vai ofertar cursos gratuitos para população de baixa renda

Capacitação profissional na área de hotelaria e serviços acontecerá em setembro

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes fechou mais uma parceria direcionada à geração de emprego e renda para a população de baixa renda de Penedo.

A partir de setembro, cursos profissionalizantes e capacitações gratuitas na área de hotelaria serão ofertados gratuitamente, junto com o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Alagoas (Sindhal).

A parceria foi fechada durante reunião realizada nesta quarta-feira, 13, em Maceió.

A Prefeitura de Penedo foi representada na agenda de trabalho por dois membros do primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes: Pedro Soares (Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria) e Jair Galvão (Turismo).

Os gestores foram recebidos por Marcelo Marques, presidente do Sindhal; Eliete Morais, diretora executiva do sindicato: e Anna Marques, coordenadora do projeto de capacitação profissional de atividades relacionadas ao turismo.

Entre os cursos que serão oferecidos, inclusive com a realização de aulas práticas, constam a formação em camareira, recepcionista, garçom, atendimento ao cliente e serviços gerais.

Texto Fernando Vinícius