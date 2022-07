Prefeito Djalma Beltrão divulga as atrações artísticas do Casamento do Matuto

O Prefeito Djalma Beltrão divulgou as atrações oficial artísticas que farão a animação do tradicional evento popular de Piaçabuçu 26º Casamento do Matuto, durante a realização da XVIII Festival Folclórico de Quadrilhas no ultimo final de semana, no qual esteve prestigiando juntamente com a primeira-dama Adriana Brêda.

O evento, que é um dos maiores do baixo São Francisco, será realizado no dia 28 de agosto. São 16 km percorridos a cavalo entre Piaçabuçu e o Povoado Penedinho.

Confira as atrações:

Esquenta Casamento do Matuto – Jaú Vaqueiro;

Cavalgada – Cavaleiros do Forró;

Retorno do Povoado Penedinho para o centro da cidade – Paulo Vaqueiro;

Festa a noite – Luis Moral, Macynho Sensação e Mano Walter

Em seu anúncio, o prefeito destacou que preparou, junto com as Secretarias de Eventos e de Cultura, uma programação especial para comemorar a 26ª edição deste grande e tradicional evento que reúne cavaleiros e amazonas de toda região, e seguirá o padrão dos anos anteriores, iniciando com a cavalgada de Abertura, seguindo até o povoado Penedinho, onde acontecerá a premiação para o trator e carroça mais enfeitada, Cavaleiro e Amazona mais original.

“Ficamos dois anos sem seguir com a nossa tradição devido a pandemia, e este ano preparamos uma vasta e especial programação para todos vocês. Preparem seu cavalo, calce suas botas, e venham prestigiar conosco o maior evento do baixo São Francisco”, disse o prefeito.

Com ascom/PMPI