Semana do Meio Ambiente começa em Penedo com ações educativas para estudantes

Alunos e alunas da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório participaram da atividade

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo iniciou nesta quarta-feira, 13, a programação da Semana do Meio Ambiente, promovendo a distribuição de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e ações de conscientização.

O trabalho organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) proporcionou uma atividade extraclasse para alunos e alunas da Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório.

A garotada da unidade de ensino situada no Bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho, foi orientada sobre educação ambiental por Diva Mesquita – Coordenadora da Semana de Meio Ambiente – e professores da UFAL que atuam no projeto Meros do Brasil.

O trabalho realizado os estudantes ocorreu no formato ‘barco-escola’, com apoio da Capitania dos Portos que será visitada amanhã, mais uma atividade do evento realizado em parceria com a Codevasf, Ufal, Ifal, SAAE e demais setores da Prefeitura de Penedo.

Antes da visita na agência local da Marinha, a programação desta quinta, 14, será aberta com uma limpeza simbólica das margens do Velho Chico e entrega de equipamentos para coleta seletiva de lixo nas escolas da Secretaria Municipal de Educação.

A distribuição do material acontece no ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Moacir Andrade, a partir das 10 horas.

Para a sexta-feira, 15, está prevista a realização de uma blitz de conscientização ambiental na orla da cidade, em frente da Igreja de Nossa Senhora da Corrente, na Praça 12 de Abril.

A Semana de Meio Ambiente será concluída no domingo, 17, com uma Bicicletada Ecológica com saída às 6 horas da Praça Santa Luzia, início do percurso de 15 km por trilhas, até o balneário Santa Amélia.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte