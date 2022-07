UFPel: estão abertas as inscrições para o PAVE 2022

As inscrições para o Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) 2022 da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) estão abertas. Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 30 de setembro, através do site da UFPEL.

De acordo com o edital, as inscrições serão confirmadas mediante o pagamento da taxa de isncrição. O valor da taxa varia conforme a etapa e a data de pagamento:

Etapa 1: R$ 35 para Inscrições até 31 de agosto e R$ 60 depois

Etapa 2: R$ 50 para Inscrições até 31 de agosto e R$ 75 depois

Etapa 3: R$ 65 para Inscrições até 31 de agosto e R$ 90

Os estudantes de baixa renda que se encaixam nos critérios estabelecidos no edital têm até o dia 20 de agosto para solicitar a isenção da taxa. Os pedidos devem ser feitos por meio do site da UFPel. É necessário enviar todos os documentos para comprovar as informações de renda.

O PAVE é o vestibular seriado da UFPel. Desse modo, acompanha o desempenho dos candidatos ao longo dos três anos do ensino médio. Ao final, na 3ª etapa, os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela universidade para os seus cursos de graduação.

Provas

A UFPel vai aplicar as provas do Pave 2022 em dezembro deste ano. As provas da 1ª etapa do está prevista para o dia 3 de dezembro, enquanto as provas das 2ª e 3ª etapas estão marcadas para o dia 4 de dezembro.

as provas do Pave são compostas por questões objetivas sobre assuntos dos três anos do Ensino Médio: Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Arte e Educação, Espanhol, Inglês ou Francês), e Matemática.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta da UFPel para os aprovados na 3ª etapa é de 1.033 vagas em diversos cursos de graduação. Do total das vagas, a universidade reserva 90% para as ações afirmativas. Desse modo, são vagas exclusivas para estudantes da rede pública, candidatos de baixa renda, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e pessoas com deficiência.

A publicação do resultado, com a lista de aprovados na 3ª etapa, será feita a partir do dia 6 de fevereiro de 2023.

